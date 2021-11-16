Птицы обмельчали. В амазонских лесах глобальное потепление физически изменило пернатых

Повышение температуры привело к тому, что птицы стали меньше, а их крылья длиннее.

Новое исследование показывает, что птицы, живущие в самом большом на Земле тропическом лесу в бассейне реки Амазонка, изменили форму тел из-за изменений климата. Ученые обнаружили, что несколько видов птиц стали меньше по размерам, а их крылья стали больше в течение нескольких поколений из-за повышения температуры, сообщает Daily Mail.

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Маленькие тела птиц более эффективно рассеивают тепло, а большие крылья уменьшают количество выделяемого метаболического тепла, чтобы оставаться в воздухе, говорят ученые.

По словам эколога Витека Йиринека из Исследовательского центра комплексной экологии в штате Калифорния, даже в этих лесах можно увидеть последствия изменения климата.

Теряли вес каждые 10 лет

Йиринек и его коллеги изучили 77 видов птиц, которые живут в этих тропических лесах, на основе многолетних исследований. В результате ученые обнаружили, что за последние 40 лет тела почти всех птиц стали меньше или уменьшился их вес. С 1980 года 36 видов птиц теряли почти 2% массы тела каждое десятилетие. Кроме того, у 61 вида увеличилась длина крыла, а у всех изученных видов ученые обнаружили среднее уменьшение отношения массы к крылу.

[ + – ] Красношапочная питтоподобная муравьеловка Фото: Daily Mail

Больше изменений у птиц, живущих наверху

Ученые также обнаружили, что у птиц, которые живут в верхних ярусах леса и наиболее подвержены воздействию тепла, произошли наиболее резкие изменения в массе тела и размере крыльев. Ученые считают, что эти птицы приспособились к более жаркому и сухому климату, уменьшив "нагрузку на крыло" — общую массу, деленную на площадь крыла, — чтобы более эффективно тратить энергию в полете. Если у птицы более высокая нагрузка на крылья, ей нужно быстрее махать крыльями, чтобы летать, а это требует больше энергии и производит больше метаболического тепла.

[ + – ] Белоголовая пипра Фото: Daily Mail

В результате снижения массы тела и увеличения длины крыла птицы могут более эффективно использовать ресурсы, также они не перегревается в жарких условиях, говорит Филип Стоуфер из Университета штата Луизиана.

"Эти изменения происходят повсюду и вероятно, не только с птицами. Условия окружающей среды изменились за последние 40 лет, и возможно растения и животные также реагируют на эти изменения", — говорит Стоуфер.

Вопрос о том, как птицы будут справляется с повышением температуры в будущем, особенно в сухой сезон, остается открытом, говорят ученые.

Тропические леса Амазонии в Южной Америке

[ + – ] Тропический лес в бассейне речки Амазонка Фото: wikipedia

Площадь – 5,5 млн кв. км

Находится на территории — Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама, Французской Гвианы.

Здесь живут — 40 тысяч видов растений, почти 1300 видов птиц, 427 видов млекопитающих, 428 видов земноводных, 378 видов пресмыкающихся.

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