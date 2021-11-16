Птахи здрібніли. В амазонських лісах глобальне потепління фізично змінило пернатих

Підвищення температури призвело до того, що птахи стали меншими, а їхні крила довшими.

Нове дослідження показує, що птахи, які живуть у найбільшому на Землі тропічному лісі в басейні річки Амазонка, змінили форму тіл через зміни клімату. Вчені з'ясували, що кілька видів птахів стали меншими за розмірами, а їхні крила стали більшими протягом кількох поколінь через підвищення температури, повідомляє Daily Mail.

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Маленькі тіла птахів більш ефективно розсіюють тепло, а великі крила зменшують кількість метаболічного тепла, що виділяється, щоб залишатися в повітрі, кажуть вчені.

За словами еколога Вітека Йіринека з Дослідницького центру комплексної екології у штаті Каліфорнія, навіть у цих лісах можна побачити наслідки зміни клімату.

Втрачали вагу кожні 10 років

Йіринек і його колеги вивчили 77 видів птахів, які мешкають у цих тропічних лісах, на основі багаторічних досліджень. Унаслідок вчені з'ясували, що за останні 40 років тіла майже всіх птахів стали меншими або зменшилася їхня вага. З 1980 року 36 видів птахів втрачали майже 2% маси тіла кожне десятиліття. Крім того, у 61 виду збільшилася довжина крила, а в усіх вивчених видів вчені виявили середнє зменшення відношення маси до крила.

[ + – ] Мурахолов рудоголовий Фото: Daily Mail

Більше змін у птахів, які живуть нагорі

Учені також з'ясували, що в птахів, які живуть у верхніх ярусах лісу і найбільш схильні до впливу тепла, відбулися найбільш різкі зміни в масі тіла та розмірі крил. Вчені вважають, що ці птахи пристосувалися до жаркішого і сухішого клімату, зменшивши "навантаження на крило" — загальну масу, поділену на площу крила, — щоб більш ефективно витрачати енергію в польоті. Якщо у птаха більш високе навантаження на крила, йому потрібно швидше махати крилами, щоб літати, а це потребує більше енергії та виробляє більше метаболічного тепла.

[ + – ] Білоголова піпра Фото: Daily Mail

Унаслідок зниження маси тіла та збільшення довжини крила птахи можуть більш ефективно використовувати ресурси, також вони не перегріваються у жарких умовах, каже Філіп Стоуфер з Університету штату Луїзіана.

"Ці зміни відбуваються всюди і, ймовірно, не лише з птахами. Умови навколишнього середовища змінилися за останні 40 років, і можливо рослини та тварини також реагують на ці зміни", — каже Стоуфер.

Питання про те, як птахи справлятимуться з підвищенням температури в майбутньому, особливо в сухий сезон, залишається відкритим, кажуть вчені.

Тропічні ліси Амазонії у Південній Америці

[ + – ] Тропічний ліс у басейні річки Амазонка Фото: wikipedia

Площа — 5,5 млн кв. км

Знаходиться на території Бразилії, Перу, Колумбії, Венесуели, Еквадору, Болівії, Гаяни, Суринаму, Французької Гвіани.

Тут живуть — 40 тисяч видів рослин, майже 1 300 видів птахів, 427 видів ссавців, 428 видів земноводних, 378 видів плазунів.

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