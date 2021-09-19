Зміна клімату може перетворити прісну воду в токсичний суп, і це вже відбувається, — вчені

Дослідники вважають, що зміни клімату в історії Землі супроводжувалися поширенням мікробів в річках і озерах.

Після пермського вимирання 252 млн років тому, найбільшого масового вимирання в історії Землі, відбулося розповсюдження токсичних водоростей і мікробів в прісноводних річках і озерах, яке тривало сотні тисяч років. Через це вода стала менш насиченою киснем. Подібне відбувається і зараз, але винні в цьому люди, повідомляє Sciencealert

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"Все більше змін відбувається в прісноводних водоймах, з'являється більше токсичних водоростей, що пов'язано з підвищенням температури", — говорить Трейсі Франк з Університету штату Коннектикут.

За словами вчених, можна провести багато паралелей з сьогоднішнім днем. У минулому джерелом CO2 в атмосфері був вулканізм, і швидкість збільшення його кількості порівнянна з сьогоднішніми темпами, але тепер все відбувається через діяльність людини.

Водорості і бактерії є нормальною частиною прісноводної середовища, але іноді вони можуть безконтрольно рости і забирати кисень з води, створюючи "мертві зони". Це зазвичай відбувається під час глобального потепління, коли зникають ліси, а поживні речовини, якими харчуються мікроби, з грунту потрапляють у воду.

Вчені вважають, що поширення мікробів після пермського вимирання "було одночасно симптомом руйнування континентальної екосистеми і причиною її уповільненої відновлення".

Виверження вулканів в Пермському періоді спочатку викликали прискорений і стійке зростання викидів парникових газів. Це викликало більш високі глобальні температури, які призвели до пожеж, в результаті яких зникли ліси. Як тільки дерева зникли, структура ґрунту почала руйнуватися, а поживні речовини потрапили в прісноводні екосистеми.

Понад три мільйони років відновлювалося кількість лісів на Землі. А в цей час ця територія була всіяна прісними водоймами в яких мешкали процвітаючі популяції водоростей і бактерій, кажуть вчені. Ці "мертві зони" перешкоджали відновленню важливих поглиначів вуглецю, таких як торфовища, і сповільнювали відновлення клімату і екосистем.

За словами вчених, зростання температури повітря та лісові пожежі, які ми спостерігаємо зараз можуть привести до того, що відбувалося на Землі в минулому.

"Варто пам'ятати, що на відновлення клімату і екосистем після масового вимирання в кінці пермського періоду було потрібно чотири мільйони років", — говорить Франк.

Нагадуємо, вчені пропонують "відбілити" хмари, щоб вони відображали більше сонячного світла, і таким чином врятували нас від глобального потепління.