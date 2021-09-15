Учені пропонують "відбілити" хмари, щоб врятувати Землю від глобального потепління

Дослідники вважають, що такий метод геоінженерії допоможе людству виграти час у боротьбі зі зміною клімату.

Протягом багатьох років учені висували найрізноманітніші плани з боротьби зі зміною клімату, від машин для уловлювання вуглецю до льодовиків, укритих гігантськими ковдрами. Тепер команда вчених пропонує "відбілити" хмари, щоб вони відбивали більше сонячного світла й охолоджували Землю, пише Futurism.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Новий проєкт зосереджується на одному з методів геоінженерії, відомому як "морське хмарне освітлення". Принцип роботи ідеї досить простий: біліші хмари відбиватимуть більше сонячного світла назад у космос. Відповідно до теорії, це дозволить частково охолодити Землю, щоб пом'якшити ефект антропогенної зміни клімату.

За розробку методу взялися вчені з Вашингтонського університету, дослідницького центру Xerox Palo Alto Research Center і Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії. Учені назвали свою ініціативу Проєктом морського хмарного освітлення (MCB).

У межах проєкту вчені мають намір провести трьохетапне дослідження, в процесі якого сподіваються розробити технологію, що дозволяє розпорошити частки морської води в небі. Саме цей процес дозволить зробити хмари білішими.

Згідно із заявою групи вчених, кожна фаза дослідження проходитиме перевірку "незалежними органами". Перевірка гарантує, що нова технологія не завдасть ненавмисної шкоди атмосфері Землі.

Якщо експеримент буде успішним, людство зможе виграти час, щоб знизити свій вплив на клімат.

Щоправда, необхідно пам'ятати, що геоінженерія стикається із серйозними перешкодами в науковому співтоваристві.

Наприклад, учені з Гарварду вже намагалися запустити проєкт із розпилення аерозолю в атмосфері, він повинен був відбивати сонячне світло й охолоджувати Землю.

Проєкт, який частково фінансував Білл Гейтс, зіткнувся з хвилею критики. Противники ініціативи апелювали тим, що такі експерименти пов'язані з непередбачуваними ризиками. Серед загроз — екстремальна зміна погодних умов, яка по суті нічим не краща, ніж глобальне потепління.

Компанія з геоінженерії планувала запустити невелику повітряну кулю, щоб протестувати технологію в небі на Швецією. Але проєкт зіткнувся із серйозним опором із боку екологічних груп, навіть з огляду на те, що під час тестового запуску нічого розпорошувати не збиралися.

Шведські екологи говорили, що тестовий запуск може стати першим кроком на шляху до потенційно "небезпечної, непередбачуваної і некерованої" технології. Пізніше влада Швеції заявила, що випробування технології проводитися не будуть.