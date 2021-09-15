Ученые предлагают "отбелить" облака, чтобы спасти Землю от глобального потепления

Исследователи считают, что такой метод геоинженерии поможет человечеству выиграть время в борьбе с изменением климата.

На протяжении многих лет ученые выдвигали самые разнообразные планы по борьбе с изменением климата, от машин для улавливания углерода до ледников, укрытых гигантскими одеялами. Теперь команда ученых предлагает "отбелить" облака, чтобы они отражали больше солнечного света и охлаждали Землю, пишет Futurism.

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Новый проект сосредотачивается на одном из методов геоинженерии, известном как "морское облачное осветление". Принцип работы идеи довольно простой: более белые облака будут отражать больше солнечного света обратно в космос. Согласно теории, это позволит частично охладить Землю, чтобы смягчить эффект антропогенного изменения климата.

За разработку метода взялись ученые из Вашингтонского университета, исследовательского центра Xerox Palo Alto Research Center и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории. Ученые назвали свою инициативу Проектом морского облачного осветления (MCB).

В рамках проекта ученые намерены провести трехэтапное исследование, в ходе которой надеются разработать технологию, позволяющую распылить частицы морской воды в небе. Именно этот процесс позволит сделать облака более белыми.

Согласно заявлению группы ученых, каждая фаза исследования будет проходить проверку "независимыми органами". Проверка гарантирует, что новая технология не нанесет непреднамеренного вреда атмосфере Земли.

Если эксперимент будет успешным, человечество сможет выиграть время, чтобы снизить свое влияние на климат.

Правда, необходимо помнить, что геоинженерия сталкивается с серьезными препятствиями в научном сообществе.

Например, ученые из Гарварда уже пытались запустить проект по распылению аэрозоля в атмосфере, он должен был отражать солнечный свет и охлаждать Землю.

Проект, который частично финансировал Билл Гейтс, столкнулся с волной критики. Противники инициативы апеллировали тем, что такие эксперименты связаны с непредсказуемыми рисками. Среди угроз – экстремальное изменение погодных условий, которое по сути ни чем не лучше глобального потепления.

Компания по геоинженерии планировала запустить небольшой воздушный шар, чтобы протестировать технологию в небе на Швецией. Но проект столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны экологических групп, даже учитывая то, что во время тестового запуска ничего распылять не собирались.

Шведские экологи говорили, что тестовый запуск может стать первым шагом к на пути к потенциально "опасной, непредсказуемой и неуправляемой" технологии. Позже власти Швеции заявили, что испытания технологии проводиться не будут.