Шведские экологи бьют тревогу из-за опасного эксперимента по изменению климата

Ученые из Гарварда собираются испытать метод геоинженерии, который критики называют непредсказуемым и неуправляемым.

Будущий тестовый полет воздушного шара в северной Швеции вызвал серьезное сопротивление со стороны экологических групп. Об этом сообщает The Guardian.

Дело в том, что запуск воздушного шара является частью намного большего проекта солнечной геоинженерии, который предлагает бороться с климатическим кризисом, имитируя эффект масштабного извержения вулкана.

В июне 2020 года группа ученых из Гарварда планирует запустить из города Кируна в Лапландии высотный аэростат, чтобы проверить, сможет ли он поднять в небо необходимое оборудование для последующего эксперимента. Далее ученые планируют распылить в атмосфере мелкие частицы, чтобы проверить их способность отражать солнечные лучи.

Независимый консультативный комитет Швеции до 15 февраля должен одобрить или запретить первый испытательный полет воздушного шара. Шведские экологические организации уже обратились к правительству и Шведской космической корпорации (SSC) с требованием запретить эксперимент.

Письма написали, такие организации как Шведское общество охраны природы, Greenpeace Sweden и Friends of the Earth Sweden. Они заявили, что хотя полет воздушного шара и не предполагает распыление частиц, это может быть первым шагом к внедрению потенциально "опасной, непредсказуемой и неуправляемой" технологии.

Стратосферные аэрозоли являются ключевым компонентом технологии солнечной геоинженерии. Такой метод предлагают в качестве плана Б для контроля температуры Земли, если климатический кризис сделает условия жизни невыносимыми, а правительства не примут необходимых мер.

Авторы предыдущих исследований говорят, что широкое распространение солнечной геоинженерии может быть недорогим и безопасным, чем некоторые опасаются. Но критики утверждают, что последствия использование метода недостаточно изучены, а введение стратосферных аэрозолей (SAI) в больших количествах может повредить озоновый слой, вызвать нагревание в стратосфере и разрушить экосистемы.

Профессор из Гарварда Франк Койч возглавляет исследовательскую группа, которая собирает провести рисковый эксперимент под названием SCoPEx. Он заявил, что разделяет опасения экологов, но также подчеркивает, что исследование поможет ученым лучше понять потенциальные риски солнечной геоинженерии.

"Риск не проводить исследования перевешивает рис проведения этого эксперимента", – говорит Койч.

"Я действительно беспокоюсь о мире, к которому мы идем. Для меня это повод заняться исследованиями по управлению солнечным излучением. Изменение климата – это серьезная проблема, которая может оказать серьезное влияние на человечество. Я считают, что нам следует рассмотреть всевозможные варианты, потому что вряд ли появится волшебная палочка, которая сможет все исправить", – добавляет ученый из Гарварда.

Пока технология находится на теоретической стадии. Метод будет имитировать эффект распыления части диоксида серы, которые высвобождаются при извержении вулканов. Частицы надолго остаются в стратосфере Земли и отражают солнечные лучи. Например, извержение вулкана на Филиппинах в 1991 году снизили глобальную температуру примерно на 0,6 градусов в течение 15 месяцев.

Исследователи из Гарварда надеются, что проект SCoPEx даст толчок для развития моделей солнечной геоинженерии и улучшит понимание потенциальных рисков, а также преимуществ технологии. В рамках будущего эксперимента ученые надеются распылить небольшое количество частиц карбоната кальция на высоте около 20 км.

Именно эта часть эксперимента и обеспокоила шведские экологические группы.

"Мы обращаемся к правительству Швеции с призывом противодействовать участию Шведской космической корпорации в экспериментах SCoPEx, поскольку они нарушают международные нормы и несовместимы с климатической политикой Швеции, а также с ее репутацией международного климатического лидера", – говорится в обращении экологов к министру окружающей среды и климата Швеции.