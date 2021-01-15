Закрыть солнце облаком пыли. Что за проект по изменению климата финансирует Билл Гейтс

Инициатива Гарвардских ученых предлагает распылить в атмосфере аэрозоль, который отразит солнечный свет и охладит планету.

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс на 1,5% финансирует разработку технологии, которая сможет отражать солнечный свет в атмосфере Земли, обеспечивая глобальный охлаждающих эффект. Об этом сообщает Forbes.

Эксперимент по контролируемым возмущениям в стратосфере (SCoPEx) был запущен учеными из Гарвардского университета. Они предлагают распылить в атмосфере планеты нетоксичную пыль карбоната кальция (CaCO3) – аэрозоля, отражающего солнце, чтобы компенсировать последствия глобального потепления.

Но широкое исследование эффективности солнечной геоинженерии было приостановлено на долгие годы из-за противоречий. Противники идеи полагают, что такие эксперименты сопряжены с непредсказуемыми рисками, включая экстремальные изменения погодных условий, которые мало отличаются от ущерба, наносимого глобальным потеплением. Экологи также отмечают, что такая инициатива может быть расценена, как "зеленый свет" для наращивания выбросов парниковых газов.

В июне 2021 года SCoPEx собирается провести небольшой эксперимент в Швеции. Шведская космическая корпорация согласилась помочь компании запустить воздушный шар с научным оборудованием на высоту 20 км. Во время запуска не планируют распылять аэрозоли. Тестовый запуск будет предназначен для проверки возможности маневрирования воздушного шара, а также коммуникационных и операционных систем. В случае успеха, запуск может стать первым маленьким шагом на пути ко второму этапу эксперимента, где в атмосферу выбросят небольшое облако пыли CaCO3.

Профессор прикладной физики Гарвардского университета Дэвид Кейт признает, что существует "очень много реальных проблем" в геоинженерии. Никто не знает, что произойдет до тех пор, пока CaCO3 не будет распылен, а затем изучен.

Кейт и его коллеги из SCoPEx опубликовали статью, в которой предполагалось, что пыль может фактически пополнять озоновый слой, реагируя с молекулами, разрушающими озон.

"Дальнейшие исследования этого и других подобных методов могут привести к снижению рисков и повышению эффективности солнечной геоинженерии", – пишут авторы исследования.

Точное количество CaCO3, необходимое для охлаждение планеты, пока неизвестно, также как и то, является ли эта пыль лучшим стратосферным аэрозолем. Ранние исследования показывают, что вещество имеет "почти идеальные оптические свойства", что позволяет поглощать меньше энергии, чем сульфатные аэрозоли, вызывая меньший нагрев стратосферы.

В ходе эксперимента, ученые собираются ответить на некоторые из этих вопросов. Как только в атмосферу будет выпущено безопасное количество аэрозоля, воздушный шар пролетит через облако, записывая все возможные данные.

Главный исследователь проекта Франк Койч пока не берется прогнозировать результаты эксперимента. Идеальный аэрозоль вообще не должен повлиять на химический состав стратосферы.

"Единственное, что он сделает, это рассеет максимум солнечного света, и следовательно, охладит планету", – говорит Койч.

Сторонники геоинженерии часто ссылаются на глобальный охлаждающий эффект извержений вулканов, которые выбрасывают в атмосферу пепел. Извержение горы Тамбора в Индонезии в 1815 году привело к "году без лета", а извержение на Филиппинах в 1991 году снизило глобальные средние температуры на 0,5 °C.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата считает, что проект SCoPEx может снизить глобальную температуру на полные 1,5 °C за 1-10 млрд долларов в год.

Но такое понижение температуры влечет за собой серьезные риски. Морозы в 1815 году привели к неурожаям в условиях, близких к голоду. Ученые из Британии назвали стратосферные аэрозоли от извержений вулканов на Аляске и в Мексике потенциальной причиной засухи в Африке.

Серьезное нарушение глобального климата может привести к непредвиденным последствиям, негативно повлиять на густонаселенные регионы и спровоцировать новый кризис беженцев.

Кейт из Гарварда предложил создать "пул рисков", чтобы компенсировать меньшим странам сопутствующий ущерб, но вряд ли он компенсирует потерю дома миллионам человек.

США, Бразилия и Саудовская Аравия в 2019 году заблокировали оценку глобальных планов по геоинженерии в ООН. Международное сотрудничество будет необходимо для оценки рисков, успешности любого такого эксперимента, а также составления плана действий.