Шведські екологи б'ють на сполох через небезпечний експеримент зі зміни клімату

Учені з Гарварда збираються випробувати метод геоінженерії, який критики називають непередбачуваним і некерованим.

Майбутній тестовий політ повітряної кулі в північній Швеції викликав серйозний опір з боку екологічних груп. Про це повідомляє The Guardian.

Справа в тому, що запуск повітряної кулі є частиною набагато більшого проекту сонячної геоінженерії, який пропонує боротися з кліматичною кризою, імітуючи ефект масштабного виверження вулкана.

У червні 2020 року група вчених з Гарварду планує запустити з міста Кіруна в Лапландії висотний аеростат, щоб перевірити, чи зможе він підняти в небо необхідне обладнання для подальшого експерименту. Далі вчені планують розпорошити в атмосфері дрібні частинки, щоб перевірити їхню здатність відбивати сонячні промені.

Незалежний консультативний комітет Швеції до 15 лютого має схвалити або заборонити перший випробувальний політ повітряної кулі. Шведські екологічні організації вже звернулися до уряду і Шведської космічної корпорації (SSC) з вимогою заборонити експеримент.

Листи написали такі організації як Шведське товариство охорони природи, Greenpeace Sweden і Friends of the Earth Sweden. Вони заявили, що хоча політ повітряної кулі і не передбачає розпорошення часток, це може бути першим кроком до впровадження потенційно "небезпечної, непередбачуваної і некерованої" технології.

Стратосферні аерозолі є ключовим компонентом технології сонячної геоінженерії. Такий метод пропонують у ролі плану Б для контролю температури Землі, якщо кліматична криза зробить умови життя нестерпними, а уряди не приймуть необхідних заходів.

Автори попередніх досліджень говорять, що широке поширення сонячної геоінженерії може бути недорогим і безпечним, ніж деякі побоюються. Але критики стверджують, що наслідки використання методу недостатньо вивчені, а введення стратосферних аерозолів (SAI) у великих кількостях може зашкодити озоновий шар, викликати нагрівання в стратосфері і зруйнувати екосистеми.

Професор з Гарварда Франк Койчі очолює дослідницьку групу, яка збирається провести ризиковий експеримент під назвою SCoPEx. Він заявив, що розділяє побоювання екологів, але також підкреслює, що дослідження допоможе вченим краще зрозуміти потенційні ризики сонячної геоінженерії.

"Ризик не проводити дослідження переважує ризики проведення цього експерименту", — говорить Койчі.

"Я дійсно хвилююся про світ, до якого ми йдемо. Для мене це привід зайнятися дослідженнями з управління сонячним випромінюванням. Зміна клімату — це серйозна проблема, яка може мати серйозний вплив на людство. Я вважаю, що нам варто розглянути всі можливі варіанти, тому що навряд чи з'явиться чарівна паличка, яка зможе все виправити", — додає вчений з Гарварда.

Поки технологія перебуває на теоретичній стадії. Метод буде імітувати ефект розпилення частин діоксиду сірки, які вивільняються при виверженні вулканів. Частинки надовго залишаються в стратосфері Землі і відображають сонячні промені. Наприклад, виверження вулкана на Філіппінах у 1991 році знизило глобальну температуру приблизно на 0,6 градусів протягом 15 місяців.

Дослідники з Гарварду сподіваються, що проект SCoPEx дасть поштовх для розвитку моделей сонячної геоінженерії і поліпшить розуміння потенційних ризиків, а також переваг технології. У рамках майбутнього експерименту вчені сподіваються розпорошити невелику кількість частинок карбонату кальцію на висоті близько 20 км.

Саме ця частина експерименту і стурбувала шведські екологічні групи.

"Ми звертаємося до уряду Швеції із закликом протидіяти участі Шведської космічної корпорації в експериментах SCoPEx, оскільки вони порушують міжнародні норми і несумісні з кліматичною політикою Швеції, а також з її репутацією міжнародного кліматичного лідера", — йдеться у зверненні екологів до міністра навколишнього середовища та клімату Швеції.