Изменение климата может превратить пресную воду в токсичный суп, и это уже происходит, - ученые

Исследователи считают, что изменения климата в истории Земли сопровождались распространением микробов в реках и озерах.

После пермского вымирания 252 миллиона лет назад, крупнейшего массового вымирания в истории Земли, произошло распространение токсичных водорослей и микробов в пресноводных реках и озерах, которое продолжалось сотни тысяч лет. Из-за этого вода стала менее насыщенной кислородом. Подобное происходит и сейчас, но виноваты в этом люди, сообщает Sciencealert

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"Все больше изменений происходит в пресноводных водоемах, появляется больше токсичных водорослей, что связано с повышением температуры", — говорит Трейси Франк из Университета штата Коннектикут.

По словам ученых, можно провести много параллелей с сегодняшним днем. В прошлом источником CO2 в атмосфере был вулканизм, и скорость увеличения его количества сравнима с сегодняшними темпами, но теперь все происходит из-за деятельности человека.

Водоросли и бактерии являются нормальной частью пресноводной среды, но иногда они могут бесконтрольно расти и забирать кислород из воды, создавая "мертвые зоны". Это обычно происходит во время глобального потепления, когда исчезают леса, а питательные вещества, которыми питаются микробы, из почвы попадают в воду.

Ученые считают, что распространение микробов после пермского вымирания "было одновременно симптомом разрушения континентальной экосистемы и причиной ее замедленного восстановления".

Извержения вулканов в Пермском периоде сначала вызвали ускоренный и устойчивый рост выбросов парниковых газов. Это вызвало более высокие глобальные температуры, которые привели к пожарам, в результате которых исчезли леса. Как только деревья исчезли, структура почвы начала разрушаться, а питательные вещества попали в пресноводные экосистемы.

Более трех миллионов лет восстанавливалось количество лесов на Земле. А в это время эта территория была усеяна пресными водоемами в которых обитали процветающие популяции водорослей и бактерий, говорят ученые. Эти "мертвые зоны" препятствовали восстановлению важных поглотителей углерода, таких как торфяники, и замедляли восстановление климата и экосистем.

По словам ученых, рост температуры воздуха и лесные пожары, которые мы наблюдаем сейчас могут привести к тому, что происходило на Земле в прошлом.

"Стоит помнить, что на восстановление климата и экосистем после массового вымирания в конце пермского периода потребовалось четыре миллиона лет", — говорит Франк.

Напоминаем, ученые предлагают "отбелить" облака, чтобы они отражали больше солнечного света, и таким образом спасли нас от глобального потепления.