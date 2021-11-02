Уже через 10 років. NASA спрогнозувало, коли зміни клімату позначаться на врожаях

У новому дослідженні вчених із NASA йдеться, що зміна клімату вплине на вирощування кукурудзи та пшениці. Але по-різному.

Учені прогнозують, що до 2030 року через високий рівень викидів парникових газів урожайність кукурудзи знизиться на 24%, тоді як урожайність пшениці може зрости на 17%, повідомляє сайт NASA.

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Дослідники використали комп'ютерне моделювання для клімату та сільського господарства та з'ясували, що зміна врожайності деяких культур пов'язана з:

підвищенням глобальної температури;

зміною кількості опадів;

підвищеною концентрацією вуглекислого газу.

Ці зміни спричинять проблеми з вирощуванням кукурудзи у тропіках, але можуть призвести до збільшення врожайності пшениці.

"Ми не очікували побачити такі результати", — каже Йонас Джагермейр, учений-кліматолог Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда. "Зниження рівня виробництва кукурудзи більше ніж на 20%, порівняно з поточним рівнем, може мати серйозні наслідки в усьому світі".

У межах дослідження вчені використали моделювання клімату й оцінку рівня парникових газів в атмосфері до 2100 року. Також вони використали моделювання вирощування сільськогосподарських культур. В останній моделі враховуються дані з моделі за кліматом та видно прогнози щодо зростання та реакції рослин на температуру, опади та вуглекислий газ в атмосфері. Унаслідок учені створили приблизно 240 симуляцій для кожної культури.

Фото: wikipedia

Це дослідження було зосереджено лише на наслідках зміни клімату й учені не розглядали економічні стимули, зміну методів ведення сільського господарства та виведення витриваліших сортів сільськогосподарських культур. Учені планують вивчити ці чинники в подальших дослідженнях.

Кукурудзу вирощують у всьому світі, й у великих кількостях вона виробляється у країнах, які розташовані ближче до екватора. Врожайність кукурудзи в Північній та Центральній Америці, Західній Африці, Центральній Азії, Бразилії та Китаї найближчими роками може знизитись через підвищення глобальної температури.

Для пшениці, яка краще росте в помірному кліматі, буде більше придатних для вирощування територій також через підвищення температури. Але, за словами вчених, цей приріст може зупинитись до середини століття.

Температура — не єдиний фактор, який впливає на врожайність сільськогосподарських культур. Вищі рівні вуглекислого газу в атмосфері позитивно впливають на фотосинтез та утримання води, підвищуючи врожайність сільськогосподарських культур. Цей ефект більше уражає пшениці, ніж кукурудзи. Підвищення глобальної температури також пов'язане зі змінами у структурі опадів, а також із частотою і тривалістю посух, які можуть вплинути на врожайність сільськогосподарських культур. Вищі температури впливають на тривалість вегетаційного періоду та прискорюють дозрівання сільськогосподарських культур.

"Якщо рослини ростимуть швидше, то вони не накопичать достатньо енергії для дозрівання великої кількості зерна. Тому чим швидший зріст, тим меншою буде врожайність", — каже Алекс Руан, співавтор дослідження.

"Навіть якщо вдасться обмежити зростання глобальної температури, все одно світове сільське господарство зіткнеться з новою кліматичною реальністю", — каже Джагермейр. "А враховуючи те, що сільське господарство в усьому світі взаємопов'язане, то зміни в одному регіоні торкнуться і всіх інших".