Уже через 10 лет. NASA спрогнозировало, когда изменения климата скажутся на урожаях

В новом исследовании ученых из NASA говорится, что изменение климата повлияет на выращивание кукурузы и пшеницы. Но по-разному.

Ученые прогнозируют, что к 2030 году из-за высокого уровня выбросов парниковых газов урожайность кукурузы снизится на 24%, в то время как урожайность пшеницы может вырасти на 17%, сообщает сайт NASA.

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Исследователи использовали компьютерное моделирование для климата и сельского хозяйства и обнаружили, что изменение урожайности некоторых культур связано с:

Повышением глобальной температуры;

Изменением количества осадков;

Повышенной концентрацией углекислого газа.

Эти изменения вызовут проблемы с выращиванием кукурузы в тропиках, но могут привести к увеличению урожайности пшеницы.

"Мы не ожидали увидеть такие результаты", — говорит Йонас Джагермейр, ученый-климатолог Институт космических исследований NASA имени Годдарда. "Снижение уровня производства кукурузы больше чем на 20% по сравнению с текущим уровнем может иметь серьезные последствия во всем мире".

В рамках исследования ученые использовали моделирование климата и оценку уровня парниковых газов в атмосфере до 2100 года. Также они использовали моделирование выращивания сельскохозяйственных культур. В последней модели учитываются данные из модели по климату и видны прогнозы по росту и реакции растений на температуру, осадки и углекислый газ в атмосфере. В итоге, ученые создали около 240 симуляций для каждой культуры.

Фото: wikipedia

Это исследование было сосредоточено только на последствиях изменения климата и ученые не рассматривали экономические стимулы, изменение методов ведения сельского хозяйства и выведение более выносливых сортов сельскохозяйственных культур. Ученые планируют изучить и эти факторы в дальнейших исследованиях.

Кукурузу выращивают во всем мире, и в больших количествах она производится в странах, которые расположены ближе к экватору. Урожайность кукурузы в Северной и Центральной Америке, Западной Африке, Центральной Азии, Бразилии и Китае в ближайшие годы может снизиться из-за повышения глобальной температуры.

Для пшеницы, которая лучше растет в умеренном климате, будет больше пригодных для выращивания территорий тоже из-за повышения температуры. Но, по словам ученых, это прирост может остановится к середине столетия.

Температура — не единственный фактор, который влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Более высокие уровни углекислого газа в атмосфере положительно влияют на фотосинтез и удержание воды, повышая урожайность сельскохозяйственных культур. Этот эффект больше характерен для пшеницы, чем для кукурузы. Повышение глобальной температуры также связано с изменениями в структуре осадков, а также с частотой и продолжительностью засух, которые могут повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур. Более высокие температуры также влияют на продолжительность вегетационного периода и ускоряют созревание сельскохозяйственных культур.

"Если растения будут расти быстрее, то они не накопят достаточно энергии для созревания большого количества зерна. Поэтому, чем быстрее рост, тем меньше будет урожайность", — говорит Алекс Руан, соавтор исследования.

"Даже если удастся ограничить рост глобальной температуры, все равно мировое сельское хозяйство столкнется с новой климатической реальностью", — говорит Джагермейр. "А учитывая то, что сельское хозяйство во всем мире взаимосвязано, то изменения в одном регионе коснутся и всех остальных".