Залишилося зовсім недовго. Названо 8 міст світу, які підуть під воду до 2030 року

Зміна клімату, підвищення глобальної температури, танення льодовиків – це підвищує рівень води у океанах. За прогнозами кліматологів, найближчим десятиліттям деякі міста можуть зникнути з лиця Землі.

Рівень води в морях та океанах продовжуватиме підвищуватися з загрозливою швидкістю найближчим часом, якщо не зміниться кількість викидів вуглецю в атмосферу, що призводить до підвищення глобальної температури. Згідно зі звітом організації Climate Central, до 2030 року як мінімум 8 відомих міст світу підуть під воду. Там навіть створили спеціальну карту, щоб оцінити, які регіони планети опиняться під водою. Цю карту було створено з використанням інформації Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН (МДІЕК), повідомляє indiatimes.com

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Ось 8 міст, які можуть частково чи повністю опинитися під водою до 2030 року.

Амстердам, Нідерланди

[ + – ] Амстердам Фото: wikipedia

Всесвітньо відоме місто в Нідерландах, Амстердам відоме своїми мостами, марихуаною та нічним життям. Крім цього міста в зоні ризику також знаходяться інші міста, такі як Роттердам і Гаага. Хоча жителі Нідерландів мають усі необхідні засоби для захисту від повеней, схоже, що Амстердам буде одним із перших, хто торкнеться підвищення рівня моря протягом цього десятиліття.

Басра, Ірак

[ + – ] Басра Фото: wikipedia

Басра — головний порт Іраку, розташована на річці Шатт-ель-Араб, яка впадає в Перську затоку. Це місто може бути частково або повністю затопленим до кінця цього десятиліття.

Новий Орлеан, США

[ + – ] Новий Орлеан Фото: wikipedia

У Новому Орлеані вже є система гребель, які захищають його від затоплення. Але місту потрібно вжити додаткових заходів захисту, щоб він побачив наступне десятиліття.

Венеція, Італія

[ + – ] Венеція Фото: wikipedia

За прогнозами, більшість міста буде затоплено. Місто опускається на два міліметри щороку, а також стикається із прямими наслідками підвищення рівня води. Незважаючи на те, що у Венеції є захисні заходи, що запобігають затопленням, потрібні радикальніші рішення, щоб запобігти катастрофі.

Хошимін, В'єтнам

[ + – ] Хошимін Фото: wikipedia

Більшість районів Хошимін може опинитися під водою до кінця десятиліття. Навіть якщо місто не буде затоплено повністю, в ньому буде дуже небезпечно жити через повені та шторми.

Калькутта, Індія

[ + – ] Калькутта Фото: wikipedia

Столиця Західної Бенгалії в Індії, Калькутта до 2030 зіткнеться з сильними повенями, в результаті яких місто затоне.

Бангкок, Таїланд

[ + – ] Бангкок Фото: wikipedia

Столиця Таїланду знаходиться всього на 1,5 метра вище рівня моря і йде під воду приблизно на 2-3 сантиметри на рік. До 2030 року більшість прибережних районів міста може опинитися під водою.

Джорджтаун, Гайана

[ + – ] Джорджтаун Фото: wikipedia

Столиця американської країни Гайана, Джорджтаун, покладається на одну гігантську морську стіну завдовжки 450 кілометрів для захисту від штормів. А все тому, що більша частина берегової лінії знаходиться на 0,5–1 метр нижче рівня моря. Близько 90% населення Гайани проживає на узбережжі, і країні необхідно суттєво зміцнити свій морський мур, щоб уникнути затоплення.

Нагадуємо, що у світі є перша країна, яка відчула голод через зміну клімату