Залишилося зовсім недовго. Названо 8 міст світу, які підуть під воду до 2030 року
Зміна клімату, підвищення глобальної температури, танення льодовиків – це підвищує рівень води у океанах. За прогнозами кліматологів, найближчим десятиліттям деякі міста можуть зникнути з лиця Землі.
Рівень води в морях та океанах продовжуватиме підвищуватися з загрозливою швидкістю найближчим часом, якщо не зміниться кількість викидів вуглецю в атмосферу, що призводить до підвищення глобальної температури. Згідно зі звітом організації Climate Central, до 2030 року як мінімум 8 відомих міст світу підуть під воду. Там навіть створили спеціальну карту, щоб оцінити, які регіони планети опиняться під водою. Цю карту було створено з використанням інформації Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН (МДІЕК), повідомляє indiatimes.com
Ось 8 міст, які можуть частково чи повністю опинитися під водою до 2030 року.
Амстердам, Нідерланди
Всесвітньо відоме місто в Нідерландах, Амстердам відоме своїми мостами, марихуаною та нічним життям. Крім цього міста в зоні ризику також знаходяться інші міста, такі як Роттердам і Гаага. Хоча жителі Нідерландів мають усі необхідні засоби для захисту від повеней, схоже, що Амстердам буде одним із перших, хто торкнеться підвищення рівня моря протягом цього десятиліття.
Басра, Ірак
Басра — головний порт Іраку, розташована на річці Шатт-ель-Араб, яка впадає в Перську затоку. Це місто може бути частково або повністю затопленим до кінця цього десятиліття.
Новий Орлеан, США
У Новому Орлеані вже є система гребель, які захищають його від затоплення. Але місту потрібно вжити додаткових заходів захисту, щоб він побачив наступне десятиліття.
Венеція, Італія
За прогнозами, більшість міста буде затоплено. Місто опускається на два міліметри щороку, а також стикається із прямими наслідками підвищення рівня води. Незважаючи на те, що у Венеції є захисні заходи, що запобігають затопленням, потрібні радикальніші рішення, щоб запобігти катастрофі.
Хошимін, В'єтнам
Більшість районів Хошимін може опинитися під водою до кінця десятиліття. Навіть якщо місто не буде затоплено повністю, в ньому буде дуже небезпечно жити через повені та шторми.
Калькутта, Індія
Столиця Західної Бенгалії в Індії, Калькутта до 2030 зіткнеться з сильними повенями, в результаті яких місто затоне.
Бангкок, Таїланд
Столиця Таїланду знаходиться всього на 1,5 метра вище рівня моря і йде під воду приблизно на 2-3 сантиметри на рік. До 2030 року більшість прибережних районів міста може опинитися під водою.
Джорджтаун, Гайана
Столиця американської країни Гайана, Джорджтаун, покладається на одну гігантську морську стіну завдовжки 450 кілометрів для захисту від штормів. А все тому, що більша частина берегової лінії знаходиться на 0,5–1 метр нижче рівня моря. Близько 90% населення Гайани проживає на узбережжі, і країні необхідно суттєво зміцнити свій морський мур, щоб уникнути затоплення.
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