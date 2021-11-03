Перша країна у світі відчула голод через глобальну зміну клімату

Місцевий представник в ООН повідомив, що мешканці Мадагаскару вичерпали всі можливості якось заробити, щоби вижити.

На півдні Мадагаскару зафіксували спалах голоду — перший і, можливо, єдиний у світі, який стався через глобальну зміну клімату. Про це розповіли в пресслужбі ООН.

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Справа в тому, що Мадагаскар переніс найсильнішу за останні 40 років посуху.

Заступник директора Світової продовольчої програми (СПП) ООН на Мадагаскарі Ардуїно Мангоні заявив, що на півдні острова голод відчувають близько пів мільйона дітей віком від 5 років. Прогнози свідчать, що вдвічі більше дітей також постраждають від голоду до середини весни наступного року.

Мангоні наголосив, що місцеві жителі вже вичерпали звичні методи виживання. Наприклад, дехто отримував трохи грошей від продажу кухонного начиння.

Чиновник каже, що на Мадагаскарі високий рівень інфляції та, як наслідок, ціни на продукти та воду. Погіршують ситуацію місцеві бандити, звані "дахало", які руйнують територію.

Щоб допомогти мешканцям держави СПП запросила 69 мільйонів доларів.

В ООН зазначають, що в деяких країнах світу також є спалахи голоду, але вони пов'язані із конфліктами. Йдеться про Ємен, Південний Судан та Ефіопію.

"Є кілька гострих явищ, таких як посухи протягом останніх п'яти років, нове явище — піщані бурі, ймовірно, спричинені ерозією ґрунту та обезлісненням протягом останніх 20-30 років, і, звичайно, наслідки COVID-19", — додав Мангоні.

Фокус раніше писав, що в Афганістані батьки продали новонароджену дочку за 500 доларів, щоб сім'я не померла від голоду. Покупець сказав, що коли дитина підросте, то вийде заміж за його сина, але ніхто гарантій не давав.