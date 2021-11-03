Первая страна в мире ощутила голод из-за глобального изменения климата

Местный представитель в ООН сообщил, что жители Мадагаскара исчерпали все возможности как-то заработать, чтобы выжить.

На юге Мадагаскара зафиксировали вспышку голода — первую и возможно единственную в мире, которая произошла из-за глобального изменения климата. Об этом рассказали в пресс-службе ООН.

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Дело в том, что Мадагаскар перенес самую сильную за последние 40 лет засуху.

Заместитель директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на Мадагаскаре Ардуино Мангони заявил, что на юге острова голод ощущают около полмиллиона детей в возрасте от 5 лет. Прогнозы свидетельствуют о том, что вдвое больше детей также пострадают от голода до середины весны следующего года.

Мангони отметил, что местные жители уже исчерпали привычные методы выживания. К примеру, некоторые получали немного денег от продажи кухонной утвари.

Чиновник говорит, что на Мадагаскаре высокий уровень инфляции и, как следствие, цены на продукты и воду. Усугубляют ситуацию местные бандиты, так называемые "дахало", которые разрушают территорию.

Чтобы помочь жителям государства ВПП запросила 69 миллионов долларов.

В ООН отмечают, что в некоторых странах мира также есть вспышки голода, но они связаны с конфликтами. Речь идет о Йемене, Южном Судане и Эфиопии.

"Есть несколько острых явлений, таких как засухи в течение последних пяти лет, новое явление — песчаные бури, вероятно, вызванные эрозией почвы и обезлесением в течение последних 20-30 лет, и, конечно, последствия COVID-19", — добавил Мангони.

Фокус ранее писал, что в Афганистане родители продали новорожденную дочь за 500 долларов для того, чтобы семья не умерла от голода. Покупатель сказал, что когда малышка подрастет, то выйдет замуж за его сына, но никто гарантий не давал.