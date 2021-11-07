Осталось совсем недолго. Названы 8 городов мира, которые уйдут под воду к 2030 году

Изменение климата, повышение глобальной температуры, таяние ледников – все это повышает уровень воды в океанах. По прогнозам климатологов, в ближайшее десятилетие некоторые города могут исчезнуть с лица Земли.

Уровень воды в морях и океанах будет продолжать повышаться с угрожающей скоростью в ближайшее время, если не изменится количество выбросов углерода в атмосферу, что приводит к повышению глобальной температуры. Согласно отчету организации Climate Central, до 2030 года как минимум 8 известных городов мира уйдут под воду. Там даже создали специальную карту, чтобы оценить какие регионы планеты окажутся под водой. Эта карта была создана с использованием информации Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГИЭК), сообщает indiatimes.com

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Вот 8 городов, которые могут частично или полностью оказаться под водой до 2030 года.

Амстердам, Нидерланды

[ + – ] Амстердам Фото: wikipedia

Всемирно известный город в Нидерландах, Амстердам известен своими мостами, марихуаной и ночной жизнью. Кроме этого города в зоне риска также находятся и другие города, такие как Роттердам и Гаага. Хотя жители Нидерландов имеют все необходимые средства для защиты от наводнений, похоже, что Амстердам будет одним из первых, кого коснется повышение уровня моря в течение этого десятилетия.

Басра, Ирак

[ + – ] Басра Фото: wikipedia

Басра – главный порт Ирака, расположена на реке Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. Этот город может оказаться частично или полностью затопленным до конца этого десятилетия.

Новый Орлеан, США

[ + – ] Новый Орлеан Фото: wikipedia

В Новом Орлеане уже есть система дамб, которые защищают его от затопления. Но городу нужно принять дополнительные меры защиты, чтобы он увидел следующее десятилетие.

Венеция, Италия

[ + – ] Венеция Фото: wikipedia

По прогнозам большая часть города будет затоплена. Город опускается на два миллиметра каждый год, а также сталкивается с прямыми последствиями повышения уровня воды. Несмотря на то, что в Венеции есть защитные меры, предотвращающие затопления, нужны более радикальные решения, чтобы предотвратить катастрофу.

Хошимин, Вьетнам

[ + – ] Хошимин Фото: wikipedia

Большинство районов Хошимина может оказаться под водой к концу десятилетия. Даже если город не будет затоплен полностью, в нем будет слишком опасно жить из-за наводнений и штормов.

Калькутта, Индия

[ + – ] Калькутта Фото: wikipedia

Столица Западной Бенгалии в Индии, Калькутта до 2030 года столкнется с сильными наводнениями, в результате которых город затонет.

Бангкок, Таиланд

[ + – ] Бангкок Фото: wikipedia

Столица Таиланда находится всего на 1,5 метра выше уровня моря и у ходит под воду примерно на 2-3 сантиметра в год. К 2030 году большая часть прибрежных районов города может оказаться под водой.

Джорджтаун, Гайана

[ + – ] Джорджтаун Фото: wikipedia

Столица южноамериканской страны Гайана, Джорджтаун, полагается на одну гигантскую морскую стену длиной 450 километров для защиты от штормов. А все потому, что большая часть береговой линии находится на 0,5–1 метра ниже уровня моря. Около 90% населения Гайаны проживает на побережье, и стране необходимо существенно укрепить свою морскую стену, чтобы избежать затопления.

Напоминаем, что в мире есть первая страна, которая ощутила голод из-за изменения климата