Осталось совсем недолго. Названы 8 городов мира, которые уйдут под воду к 2030 году
Изменение климата, повышение глобальной температуры, таяние ледников – все это повышает уровень воды в океанах. По прогнозам климатологов, в ближайшее десятилетие некоторые города могут исчезнуть с лица Земли.
Уровень воды в морях и океанах будет продолжать повышаться с угрожающей скоростью в ближайшее время, если не изменится количество выбросов углерода в атмосферу, что приводит к повышению глобальной температуры. Согласно отчету организации Climate Central, до 2030 года как минимум 8 известных городов мира уйдут под воду. Там даже создали специальную карту, чтобы оценить какие регионы планеты окажутся под водой. Эта карта была создана с использованием информации Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГИЭК), сообщает indiatimes.com
Вот 8 городов, которые могут частично или полностью оказаться под водой до 2030 года.
Амстердам, Нидерланды
Всемирно известный город в Нидерландах, Амстердам известен своими мостами, марихуаной и ночной жизнью. Кроме этого города в зоне риска также находятся и другие города, такие как Роттердам и Гаага. Хотя жители Нидерландов имеют все необходимые средства для защиты от наводнений, похоже, что Амстердам будет одним из первых, кого коснется повышение уровня моря в течение этого десятилетия.
Басра, Ирак
Басра – главный порт Ирака, расположена на реке Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. Этот город может оказаться частично или полностью затопленным до конца этого десятилетия.
Новый Орлеан, США
В Новом Орлеане уже есть система дамб, которые защищают его от затопления. Но городу нужно принять дополнительные меры защиты, чтобы он увидел следующее десятилетие.
Венеция, Италия
По прогнозам большая часть города будет затоплена. Город опускается на два миллиметра каждый год, а также сталкивается с прямыми последствиями повышения уровня воды. Несмотря на то, что в Венеции есть защитные меры, предотвращающие затопления, нужны более радикальные решения, чтобы предотвратить катастрофу.
Хошимин, Вьетнам
Большинство районов Хошимина может оказаться под водой к концу десятилетия. Даже если город не будет затоплен полностью, в нем будет слишком опасно жить из-за наводнений и штормов.
Калькутта, Индия
Столица Западной Бенгалии в Индии, Калькутта до 2030 года столкнется с сильными наводнениями, в результате которых город затонет.
Бангкок, Таиланд
Столица Таиланда находится всего на 1,5 метра выше уровня моря и у ходит под воду примерно на 2-3 сантиметра в год. К 2030 году большая часть прибрежных районов города может оказаться под водой.
Джорджтаун, Гайана
Столица южноамериканской страны Гайана, Джорджтаун, полагается на одну гигантскую морскую стену длиной 450 километров для защиты от штормов. А все потому, что большая часть береговой линии находится на 0,5–1 метра ниже уровня моря. Около 90% населения Гайаны проживает на побережье, и стране необходимо существенно укрепить свою морскую стену, чтобы избежать затопления.
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