Зміна клімату призведе до зубожіння 5 областей України, — дослідження

Прогнози вчених обіцяють нам улітку періоди аномальної спеки та посуху, а взимку — повені.

Світовий банк провів дослідження щодо впливу кліматичних змін на ключові сектори економіки України. Учені взяли два можливі сценарії, перший — з поточною динамікою температури, і другий — якщо викид парникових газів в атмосферу зменшиться. Обидва варіанти виявилися невтішними для країни, повідомляє Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

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Згідно з дослідженням, до кінця століття на півдні України буде понад 100 тропічних ночей і до 135 літніх днів на рік. Тривалі посухи призведуть до погіршення здоров'я лісу, збільшення рівня загибелі дерев і лісових пожеж. Відбудеться значне скорочення площ, придатних для вирощування ялинки, бука, сосни та дуба.

Дослідники акцентують, що зміна клімату матиме більший вплив на одні області, ніж інші. Найзначніші зміни температури очікують на Черкаську, Херсонську, Кіровоградську, Полтавську та Вінницьку області.

Але економічно постраждають найбільше Харківська, Кіровоградська, Львівська, Луганська та Житомирська області. Це зумовлено тим, що кліматичні зміни зменшать вартість сільськогосподарського виробництва. Експерти прогнозують падіння рівня життя аж до зубожіння у цих регіонах.

Крім того, до кінця століття у містах можуть спостерігатися інтенсивні підвищення температури (понад п'ять градусів улітку в Луганську та взимку в Києві), що посилюється ефектом "міського теплового острова".

За обома сценаріями в Україні прогнозується збільшення обсягу опадів протягом року, інтенсивність яких підвищуватиметься в зимові місяці й особливо в Рівненській та Волинській областях.

Частота й інтенсивність екстремальних погодних і кліматичних явищ зростатиме з підвищенням температури. Експерти прогнозують нам періоди аномальної спеки, грози, сильні опади, дощові та річкові повені. Разом із посухою, градами та шквалами вчені обіцяють, що до кінця року українці звикнуть до торнадо.

В амазонських лісах глобальне потепління вже фізично змінило пернатих. Підвищення температури призвело до того, що птахи стали меншими, а їхні крила довшими.

Раніше Фокус розповідав, як глобальне потепління заморозило Європу 7 століть тому, коли ледь одужавши від епідемії чуми, ті, хто вижив, зіткнулися з різкою зміною клімату — малим льодовиковим періодом.