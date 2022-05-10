Мировой океан начинает "терять память": чем это грозит планете

Изменение климата меняет предсказуемость состояния океанов, а это очень опасно, считают ученые.

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Мировой океан меняется из-за изменения климата. В океанах появляются аномальные явления в его температуре, структуре, течениях и даже в цвете. Обычно стабильная океаническая среда становится все более непредсказуемой и неустойчивой. По словам ученых, это похоже на то, как вроде бы мировой океан "теряет свою память", сообщает ScienceAlert.

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"Памятью мирового океана можно считать те условия в воде, которые являются неизменяемыми. Можно говорить о том, что океаны были предсказуемы, то есть все происходящее в них можно было спрогнозировать. Это касается, например, уровня поверхностной температуры. Но в ближайшие десятилетия океан будет меняться из-за изменений климата и станет все более непредсказуемым", — говорит Хуэй Ши из Института Фараллон, Калифорния, США.

Температурные показатели в верхнем слое океанов будут меняться

Во время исследования ученые проанализировали состояние температуры поверхности мирового океана и его подповерхностного слоя, который протирается на глубину до 50 метров. Этот слой воды в основном показывает стабильную температуру и меньше подвержен изменениям по сравнению с температурой воздуха над океанами.

Согласно исследованию, которое основано на компьютерном моделировании состояния океанов в будущем, температурные показатели в верхнем слое воды будут меняться и это могут быть значительные изменения.

[ + – ] Согласно исследованию, которое основано на компьютерном моделировании состояния океанов в будущем, температурные показатели в верхнем слое воды будут меняться и это могут быть значительные изменения Фото: wikipedia

"В данном случае, если говорить о памяти океана, то он как бы запоминает те условия, которые сохраняет в будущем, но в ближайшие десятилетия этого может не произойти", — говорит Хуэй Ши.

Ученые считают, что в океанах повышается уровень перемешивания воды в верхних слоях и это приведет к тому, что океаны будут более подвержены температурным изменениям.

Как это повлияет на жителей океанов?

Пока что ученые точно не выяснили, каким образом такая ситуация повлияет на морских жителей. Исследователи уверены, что это точно скажется на их жизни, хотя некоторые из морских обитателей скорее всего, смогут адаптироваться к новым условиям.

"То, что условия в океанах меняются представляет угрозу для прогнозирования дальнейших изменений. Это снижает, например, нашу способность прогнозировать появление муссонов и других связанных с океанами погодных явлений", — говорит Хуэй Ши.

По словам ученых, в будущем из-за изменения климата на Земле все чаще будут появляется экстремальные и опасные для человека погодные явления. Но теперь их спрогнозировать будет сложнее, если океан "полностью потеряет свою память".

Напоминаем, что NASA прогнозирует исторический рост уровня океана в ближайшие 30 лет. Уровень воды может вырасти на 25-30 см.