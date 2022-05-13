Луна влияет на температуру на Земле: ученые рассказали, как именно
Новое исследование предполагает, что спутник нашей планеты может нагревать и охлаждать Землю и это влияет на изменение климата.
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Ученые из Университета Рединга, Англия, считают, что циклы Луны влияют на повышение, или наоборот на снижение температуры на нашей планете примерно на 0,04 градуса Цельсия в каждом из показателей. Этой температуры достаточно чтобы повлиять на моделирование изменения климата, сообщает The Guardian.
"Луна действительно влияет на температуру на Земле. Хотя некоторые считают, что заморозки возможны во время полной Луны, но нет никаких научных подтверждений этому", — говорит Эд Хокинс из Университета Рединга.
В своем новом исследовании ученые обратили внимание на давно известный лунный цикл, который имеет одинаковую продолжительность и составляет 18,6 лет. Во время этого цикла плоскость орбиты Луны смещается относительно экватора Земли. Во время этого цикла можно увидеть, что места восхода и заката Луны постепенно меняются.
"Лунные циклы влияют на приливы и на то, как происходит смешивание теплой воды с поверхности океанов с холодной водой на глубине. Этот процесс влияет на то, насколько быстро океан поглощает тепло", — говорит Хокинс.
По словам ученого, лунные циклы могут изменять температуру на Земле. В частности, происходит либо нагревание, либо охлаждение, но с одинаковым показателем — 0,04°C.Такие колебания температуры, конечно, не заметны для людей, но этих показателей достаточно, чтобы они могли повлиять на создание моделей изменения климата. Ученые считают, что лунные циклы ответственны за явное потепление в 2000-х годах и могут привести также к повышенному уровню потепления в 2030-х годах.
По словам ученых, эти научные заключения требуют дополнительного исследования. Но эта работа дает представление о многих сложных факторах, с которыми приходится иметь дело климатологам, чтобы они могли учесть каждое возможное влияние на климат, даже самое незначительное.
Фокус также писал о новом исследовании, которое предполагает, что на Луне появилась вода, благодаря тому, что наш спутник мог миллиарды лет выкачивать воду из атмосферы Земли.
Возвращаясь к теме изменения климата, то Фокус писал о исследовании, которое предполагает, что мировой океан начинает "терять память". Это означает, что он становится менее предсказуемым, а это грозит проблемами для человечества.