Електромережа на Місяці. Вчені пропонують забезпечити місячну базу від мережі мініреакторів

Для постійного забезпечення електроенергією майбутніх колоністів наразі розробляють нову енергосистему.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

NASA планує вже незабаром не лише повернути людину на Місяць, а й створити там постійну базу. Створення цього форпосту буде своєрідною репетицією створення майбутньої бази на Марсі. Всі ці дії вимагають розв'язання багатьох інженерних завдань. Одна з найголовніших — забезпечення колонії електроенергією. Вчені з Національної лабораторії Сандії, установи, що входять до складу Міністерства енергетики США, займаються розробкою електричних мікромереж для розподілу енергії від мініядерних реакторів на Місяці до різних житлових та інших об'єктів майбутньої колонії, повідомляє New Atlas.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Для нормального функціонування майбутнього місячного форпосту потрібно буде, щоб колонія отримувала постійне енергозабезпечення. NASA планує, що на місячній базі постійно знаходитимуться астронавти щонайменше 2 місяці в межах однієї місії. Але їм доведеться жити та працювати там протягом 14-денної місячної ночі. Це означає, що сонячні панелі не зможуть постійно забезпечувати енергією колонію.

[ + – ] Для нормального функціонування майбутнього місячного форпосту потрібно буде, щоб колонія отримувала постійне енергозабезпечення Фото: New Atlas

Тому зараз триває робота над створенням мініядерних реакторів, які забезпечуватимуть колонію на Місяці енергією, коли не зможуть цього робити сонячні панелі або взагалі вони замінять їх. Але місячній базі також необхідна мінімережа передачі енергії й забезпечення стабільного постачання всіх елементів бази.

Згідно з планом NASA, база на Місяці складатиметься з двох основних об'єктів: житлового комплексу та комплексу для видобутку та перероблення палива, що перебуватиме за кілька кілометрів. Пропоновані електричні мікромережі, які відповідатимуть за стабільне забезпечення електроенергією місячної бази, розмістять у кожному з цих об'єктів. Також їх з'єднають разом і це буде схожим на мережу, яку використовують на МКС, але з деякими змінами.

[ + – ] Зараз триває робота над створенням мініядерних реакторів, які забезпечуватимуть колонію на Місяці енергією, коли не зможуть цього робити сонячні панелі або взагалі вони замінять їх. Але місячної базі також потрібна міні-мережа для передачі енергії та забезпечення стабільного постачання всіх частин бази Фото: New Atlas

Поки вчені не вирішили, чи електромережа працюватиме на постійному чи змінному струмі, який потім перетворюється на постійний. Також зараз вчені працюють над тим, як забезпечити електромережу постійною незмінною напругою.

"Мікромережа на місячній базі та на МКС, хоч і мають щось таке, все ж таки в них багато відмінностей. Наприклад, це стосується розміру, адже база на Місяці буде набагато більшою. Також на Місяці буде набагато більше електроніки, яку потрібно забезпечити електроенергією. Потрібно розв'язати ще багато інженерних завдань, щоб форпост на Місяці завжди забезпечувала енергія для нормального функціонування", — каже Джек Флікер, інженер-електрик із Національної лабораторії Сандії.