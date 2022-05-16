Электросеть на Луне. Ученые предлагают запитать лунную базу от сети мини-реакторов

Для постоянного обеспечения электроэнергией будущих колонистов сейчас разрабатывают новую энергосистему.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

NASA планирует уже скоро не только вернуть человека на Луну, но и создать там постоянную базу. Создание этого форпоста будет своеобразной репетицией создания будущей такой же базы на Марсе. Все эти действия требуют решения многих инженерных задач. Одна из самых главных – обеспечение колонии электроэнергией. Ученые из Национальных лабораторий Сандия, учреждения которое входит в состав Министерства энергетики США, занимаются разработкой электрических микросетей для распределения энергии от мини-ядерных реакторов на Луне к разным жилым и другим объектам будущей колонии, сообщает New Atlas.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Для нормального функционирования будущего лунного форпоста нужно будет, чтобы колония получала постоянное энергообеспечение. NASA планирует, что на лунной базе будут постоянно находиться астронавты как минимум 2 месяца в рамках одной миссии. Но им придется жить и работать там в течение 14-дневной лунной ночи. Это значит, что солнечные панели не смогут постоянно обеспечивать колонию энергией.

[ + – ] Для нормального функционирования будущего лунного форпоста нужно будет, чтобы колония получала постоянное энергообеспечение Фото: New Atlas

Поэтому сейчас идет работа над созданием мини-ядерных реакторов, которые будут обеспечивать колонию на Луне энергией, когда не смогут этого делать солнечные панели или же вообще они заменят их. Но лунной базе также нужна мини-сеть для передачи энергии и обеспечения стабильного снабжения всех частей базы.

Согласно плану NASA, база на Луне будет состоять из двух основных объектов: жилого комплекса и комплекса для добычи и переработки топлива, который будет находиться в нескольких километрах. Предлагаемые электрические микросети, которые будут отвечать за стабильное обеспечение электроэнергией лунной базы, будет размещены в каждом из этих объектов. Также их соединят вместе и это будет похоже на сеть, которую используют на МКС, но с некоторыми изменениями.

[ + – ] Сейчас идет работа над созданием мини-ядерных реакторов, которые будут обеспечивать колонию на Луне энергией, когда не смогут этого делать солнечные панели или же вообще они заменят их. Но лунной базе также нужна мини-сеть для передачи энергии и обеспечения стабильного снабжения всех частей базы Фото: New Atlas

Пока что ученые не решили, будет ли электросеть работать на постоянном или переменном токе, который потом преобразуется в постоянный. Также сейчас ученые работают над тем, как обеспечить электросеть постоянным неизменяемым напряжением.

"Микросеть на лунной базе и на МКС, хоть и имеют нечто подобное, все же у них много различий. Например, это касается размера, ведь база на Луне будет намного больше. Также на Луне будет намного больше электроники, которую нужно обеспечить электроэнергией. Нужно решить еще много инженерных задач, чтобы форпост на Луне всегда был обеспечен энергией для нормального функционирования", — говорит Джек Фликер, инженер-электрик из Национальных лабораторий Сандия.