Ученые выяснили, откуда на Луне могла появиться вода: без вулканов не обошлось

Исследователи считают, что эту воду, которая все еще есть на Луне, астронавты смогут пить и даже производить из нее ракетное топливо.

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Ученые из Калифорнийского университета в Боулдере считают, что серия извержений вулканов на спутнике Земли, которая случилась миллиарды лет назад, оставила после себя залежи льда на полюсах Луны. Из этих пластов льда, которые по оценкам могут быть толщиной в десятки метров, можно будет будущим колонистам добывать воду, сообщает Phys.

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"Мы создали компьютерное моделирование, которое показало, что во время извержений вулканов на Луне миллиарды лет назад, было выброшено огромное количество водяного пара. Он осел на поверхности в виде льда, но сейчас эти запасы замороженной воды возможно находятся на глубине 5 -10 метров под поверхностью. Эту воду можно будет астронавтам использовать для питья и для производства ракетного топлива", — говорит Эндрю Уилкоски из Калифорнийского университета в Боулдере.

Новая теория появления воды на Луне

Новое исследование является еще одним доказательством того, что на Луне намного больше воды, чем считалось ранее. Но ученые до сих пор не пришли к единому мнению, откуда она взялась. Существует много теорий ее появления, но новое исследование предполагает, что возможной причиной ее появления было извержение вулканов.

[ + – ] Новое исследование является еще одним доказательством того, что на Луне намного больше воды, чем считалось ранее Фото: NASA

Ученые считают, что во время извержений вулканов на Луне происходил выброс угарного газа и водяного пара в больших объемах.

На Луне была атмосфера?

Эти газовые облака на некоторое время создали разреженную и очень недолговечную атмосферу на спутнике Земли.

"Мы считаем, что эта атмосфера продержалась примерно 1000 лет, и за это время водяной пар превратился в лед на поверхности. Там может быть несколько квадриллионов килограммов льда", — говорит Пол Хейн из Калифорнийского университета в Боулдере.

За миллиарды лет этот лед оказался погребенным под толстым слоем пыли и лунного реголита. Но ученые полагают, что на Луне лед может занимать почти 10 тысяч квадратных километров поверхности, особенно в районе Южного и Северного полюсов.

[ + – ] Ученые полагают, что на Луне лед может занимать почти 10 тысяч квадратных километров поверхности, особенно в районе Южного и Северного полюсов Фото: NASA

Осталось только эту воду достать

"Это была серия извержений десятков тысяч вулканов, но мы считаем, что почти половина воды из выброшенного пара превратилась в лед и теперь это только нужно достать из-под поверхности", — говорит Хейн.

По словам ученых, будущим покорителям Луны, а также их роботам-помощникам придется приложить немало усилий, чтобы отыскать эту воду. Но это того стоит.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что Луна влияет на температуру на Земле и рассказали, как именно это происходит.

Также Фокус писал об еще одной теории появления воды на Луне. Ученые считают, что наш спутник "украл" воду из атмосферы Земли. И исследователи рассказали, как это возможно произошло миллиарды лет назад.

Как уже писал Фокус, ученые предлагают создать на Луне настоящую электросеть, и чтобы будущая лунная база получала энергию от сети мини-реакторов.