Мільярди років тому Місяць дещо вкрав у Землі: з'явилися вагомі докази

Вивчення місячних метеоритів спричинило несподіване відкриття.

Учені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха провели дослідження метеоритів, які потрапили на Землю унаслідок ударів космічного каміння по місячній поверхні. З'ясувалося, що ці метеорити складаються з гірської породи, яка містить ізотопи благородних газів, які могли потрапити туди тільки із Землі, повідомляє ScienceAlert.

Сучасна наука передбачає, що Місяць з'явився з уламків, які утворилися унаслідок зіткнення Землі та планетного об'єкта розміром із Марс приблизно 4,5 млрд років тому. Нове дослідження показує, що ця теорія отримала нові докази.

Склад Місяця, вчені вивчають зокрема й за допомогою місячних метеоритів, які потрапили на Землю, внаслідок ударів космічного каміння по місячній поверхні. На Землі виявили кілька сотень таких метеоритів. Учені під керівництвом Патриції Вілл зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха провели дослідження шести уламків одного місячного метеориту. З'ясувалося, що ці уламки складаються з вулканічної гірської породи базальту.

[ + – ] Учені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха провели дослідження метеоритів, які потрапили на Землю унаслідок ударів космічного каміння по місячній поверхні. З'ясувалося, що ці метеорити складаються з гірської породи, яка містить ізотопи благородних газів, які могли туди потрапити лише із Землі Фото: NASA

Учені вважають, що ця гірська порода утворилася на Місяці, коли магма вийшла з її надр на поверхню та охолонула там. А потім відбувалися нові виверження і нові шари магми покрили цю гірську породу.

Цей базальт був досить глибоко від поверхні, а отже на нього не могли впливати потоки частинок із сонячного вітру протягом тисяч років. Якоїсь миті на Місяць упав досить великий космічний камінь, який спровокував викид породи з надр супутника Землі, яка у вигляді метеоритів потрапила на нашу планету.

Але під час дослідження уламків місячного метеориту вчені виявили у складі породи ізотопи шляхетних газів — гелію та неону. Вони збігаються з ізотопами, які перебувають у сонячному вітрі. Але, як було сказано вище, ця порода не піддавалася впливу сонячного вітру.

[ + – ] Сучасна наука припускає, що Місяць з'явився з уламків, які утворилися внаслідок зіткнення Землі та планетного об'єкта розміром із Марс приблизно 4,5 млрд років тому Фото: Forbes

Також учені з'ясували, що цих ізотопів у місячному метеориті значно більше, ніж очікували побачити вчені. Тому вчені зробили висновок, що ці ізотопи благородних газів потрапили на Місяць саме із Землі, коли два об'єкти були ще єдиним цілим.

За словами Вілл, співвідношення кількості ізотопів благородних газів відповідало кількості цих газів у ділянках мантії Землі, які, як вважають вчені, залишилися у тому ж вигляді, що й було 4,5 млрд років тому.

"Хоча такі гази не потрібні для появи життя, було б цікаво дізнатися, як деякі з цих благородних газів пережили формування Місяця", — каже Вілл.

Фокус уже писав про ще одне дослідження, яке припускає, що джерелом води на Місяці є наша планета. Учені вважають, що водень та кисень, з яких складається вода, могли потрапити на Місяць із земної атмосфери.

Фокус також писав про те, що цього місяця NASA відправить у космос "коробку для взуття" і новий космічний апарат може змінити уявлення про Місяць.

До речі, як уже писав Фокус, NASA незабаром розпочне перший етап програми з повернення людини на Місяць. Поки що на кінець серпня заплановано безпілотну місячну місію, але вона починає нову еру в дослідженнях супутника Землі.