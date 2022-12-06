Он улетел, но обещал вернуться. Космический корабль NASA покинул Луну на пути к Земле (видео)

Космический корабль Orion в ходе миссии Artemis 1 совершил последний маневр вокруг Луны, чтобы отправится обратно на нашу планету.

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В понедельник, 5 декабря, космический корабль Orion, который вращался вокруг Луны, совершил запуск своих двигателей, чтобы отправиться обратно на Землю. Во время своего удаления от нашего спутника Orion успел сделать удивительное изображение Луны на фоне Земли, пишет Futurism.

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Космический корабль Orion, на борту которого нет экипажа, отправился в космос еще 16 ноября этого года, а уже 25 ноября он вышел на очень далекую орбиту вокруг Луны. В рамках этого путешествия к Луне, как уже писал Фокус, Orion установил рекорд дальности полета от Земли для космических кораблей.

[ + – ] Благодаря своим камерам корабль сделал несколько удивительных снимков нашего спутника на фоне Земли Фото: NASA

5 декабря космический корабль NASA осуществил важный запуск своих двигателей, который продолжался 207 секунд, чтобы начать свое путешествие на Землю. В это время он находился на расстоянии в 128 км от поверхности Луны. Благодаря своим камерам корабль сделал несколько удивительных снимков нашего спутника на фоне Земли.

По словам представителей NASA, космический корабль не попрощался с Луной, "сказал" ей "до встречи". Ведь уже через 2 года, в рамках миссии Artemis 2 на борту этого корабля будут находиться астронавты, которые совершат такое же путешествие вокруг Луны. И только в 2025 году, если все пойдет по плану, в рамках миссии Artemis 3 астронавты, которые полетят на корабле Orion осуществят высадку на Луне.

По словам представителей NASA, Orion вышел на правильную траекторию полета, которая позволит ему успешно совершить посадку на Земле уже в воскресенье, 11 декабря. В этот день космический корабль войдет в атмосферу Земли на скорости в 40 тысяч км/час и во время этого теплозащитный экран корабля нагреется до 2800 градусов по Цельсию, что только в два раза меньше температуры поверхности Солнца. Но с помощью этого экрана и специального парашюта Orion сможет снизить свою скорость до 32 км/час, прежде чем приводнится в Тихом океане у берегов штата Калифорния, США.

Несмотря на все проблемы с началом миссии Artemis 1, которая является частью более обширной лунной программы, все идет по плану, заявили в NASA.

Американское космическое агентство не только планирует вернуть человека на Луну, но и создать здесь постоянную базу, а также построить на орбите вокруг Луны новую космическую станцию. И все это должно произойти уже к концу этого десятилетия.

О том, какой будет первая база на Луне и как ее планируют построить, Фокус уже писал.