Він полетів, але обіцяв повернутися. Космічний корабель NASA залишив Місяць на шляху до Землі (відео)

Космічний корабель Orion у процесі місії Artemis 1 здійснив останній маневр навколо Місяця, щоб вирушити назад на нашу планету.

Related video

У понеділок, 5 грудня, космічний корабель Orion, що обертався навколо Місяця, здійснив запуск своїх двигунів, щоб вирушити назад на Землю. Під час свого віддалення від нашого супутника Orion встиг зробити дивовижне зображення Місяця на тлі Землі, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Космічний корабель Orion, на борту якого немає екіпажу, вирушив у космос ще 16 листопада цього року, а вже 25 листопада він вийшов на дуже далеку орбіту навколо Місяця. У межах цієї подорожі до Місяця, як уже писав Фокус, Orion встановив рекорд дальності польоту від Землі для космічних кораблів.

[ + – ] Завдяки своїм камерам корабель зробив кілька дивовижних знімків нашого супутника на фоні Землі Фото: NASA

5 грудня космічний корабель NASA здійснив важливий запуск своїх двигунів, який тривав 207 секунд, щоб розпочати свою подорож на Землю. У цей час він знаходився на відстані 128 км від поверхні Місяця. Завдяки своїм камерам корабель зробив кілька дивовижних знімків нашого супутника на тлі Землі.

За словами представників NASA, космічний корабель не попрощався з Місяцем, "сказав" йому "до зустрічі". Адже вже через 2 роки, в межах місії Artemis 2 на борту цього корабля перебуватимуть астронавти, які здійснять таку саму подорож навколо Місяця. І лише в 2025 році, якщо все піде за планом, у межах місії Artemis 3 астронавти, які полетять на кораблі Orion, здійснять висадження на Місяці.

За словами представників NASA, Orion вийшов на правильну траєкторію польоту, яка дозволить йому успішно здійснити посадку на Землі вже в неділю, 11 грудня. Цього дня космічний корабель увійде в атмосферу Землі на швидкості 40 тисяч км/год і під час цього теплозахисний екран корабля нагріється до 2 800 градусів за Цельсієм, що лише вдвічі менше за температуру поверхні Сонця. Але за допомогою цього екрану та спеціального парашута Orion зможе знизити свою швидкість до 32 км/год, перш ніж наводиться в Тихому океані біля берегів штату Каліфорнія, США.

Незважаючи на всі проблеми з початком місії Artemis 1, яка є частиною більшої місячної програми, все йде за планом, заявили в NASA.

Американське космічне агентство не лише планує повернути людину на Місяць, а й створити тут постійну базу, а також побудувати на орбіті навколо Місяця нову космічну станцію. І все це має статися вже до кінця цього десятиліття.

Про те, якою буде перша база на Місяці і як її планують збудувати, Фокус уже писав.