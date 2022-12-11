Беспилотный космический корабль Orion, летавший к Луне, приводнился в Тихом океане

Посадка капсулы "Ориона" прошла в штатном режиме, на борту были три манекена.

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Капсула беспилотного американского космического корабль Orion успешно приводнилась в Тихом океане. Об этом сообщили в NASA.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорния. Капсулу заберет корабль ВМС США "Портленд".

Окончание испытательного полета без экипажа совпало с 50-летием посадки "Аполлона-17" на Луну, когда в последний раз туда высаживались астронавты NASA.

[ + – ] Момент приводнения "Ориона" в Тихом океане

Программа "Артемида" является преемницей программы "Аполлон", и после многих лет задержек и растущего ценника новая ракета и космический корабль, которые доставят астронавтов обратно на Луну, сработали так гладко, как только могли надеяться руководители миссии.

"Если бы вы попросили меня оценить полет, я бы поставила нам пятерку с плюсом. Мы изучали, как работает космический корабль, и мы учились управлять этой удивительной машиной ", — сказала Кэтрин Кернер, заместитель помощника администратора по разработке исследовательских систем в NASA, когда "Орион" приблизился к Земле в воскресенье утром.

Orion будет отправлен обратно в Космический центр Кеннеди НАСА во Флориде для проверки.

В течение 26 дней Artemis I, как и ожидалось, возникали сбои, но в полете не было настолько серьезных неполадок, которые потребовали бы длительного расследования и переделки, сообщили в космическом агентстве.

Запуск космического корабля "Орион" состоялся 16 ноября. В первом испытательном полете на борту на борту не было астронавтов, вместо них к Луне отправились три манекена. Два из которых были разработаны в рамках немецкого проекта Matroshka, изучающего воздействие радиации в межпланетном пространстве и средств защиты от нее.

В космос Orion вывела мощнейшая в мире ракета Space Launch System.

Это был первый полет для этого космического корабля в рамках лунной программы NASA Artemis.

Следующим этапом этой программы будет полет на этом же корабле астронавтов вокруг Луны. Он запланирован на 2024 год. А в 2025 году астронавты NASA должны будут совершит высадку на Луну, у ее южного полюса, впервые за 50 лет.

В ходе миссии Artemis, которая продолжалась 26 дней, Orion дважды совершил облет Луны.

Фокус подробно рассказывал о программе "Артемида" и о том, как с борта космического корабля были сделаны уникальные снимки Земли.