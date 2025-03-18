Секреты темной Вселенной поможет раскрыть самая большая в мире цифровая камера (фото)

Уникальная цифровая камера, установленная на телескопе Обсерватории имени Веры Рубин, поможет сделать покадровую съемку Вселенной.

Related video

Строительство Обсерватории имени Веры Рубин заканчивается, и она должна начать свою работу уже в этом году. Новейшая мощная обсерватория предназначена для наблюдения как за Солнечной системой, так и за огромной частью видимой Вселенной. Одной из целей обсерватории является изучение природы темной материи и темной энергии, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На телескоп Обсерватории имени Веры Рубин установили огромную цифровую камеру LSST и это последний оптический компонент, необходимый для начала финальной фазы испытаний. Она имеет разрешение 3200 мегапикселей и весит 3 тонны. Камера LSST является самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных и будет использоваться для получения подробных изображений неба южного полушария в течение 10 лет.

Обсерватория финансируется Национальным научным фондом США и Управлением науки Министерства энергетики США и названа в честь американского астронома Веры Рубин, чьи работы предоставили доказательства существования темной материи. Рубин заметила, что в многочисленных галактиках звезды на внешних краях двигались так же быстро, как и звезды вблизи их центра. Это было необычно, поскольку, согласно ньютоновской физике и законам планетарного движения Кеплера, объекты, находящиеся дальше от центра гравитационной системы, должны вращаться медленнее из-за более слабого гравитационного притяжения.

Камера LSST является самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных и будет использоваться для получения подробных изображений неба южного полушария в течение 10 лет Фото: space.com

Учет всей видимой материи показал, что гравитационной силы этой массы недостаточно, чтобы удерживать быстро движущиеся звезды привязанными к галактике. Без дополнительной массы, которая должна обеспечивать дополнительное гравитационное притяжение, галактики должны были бы разлетаться. Это несоответствие привело к выводу, что существует невидимая масса теперь известная как темная материя и именно она удерживает галактики вместе.

Новый телескоп будет в том числе изучать тайны темной материи и темной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной. Телескоп имеет уникальную конструкцию зеркала, высокочувствительную камеру и быструю скорость обзора. Он будет исследовать все небо, создавая покадровую съемку Вселенной с очень высокой детализацией.

Новый телескоп будет в том числе изучать тайны темной материи и темной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной Фото: space.com

Каждое изображение телескопа будет настолько огромным, что для его отображения потребуется 400 телевизоров с разрешением 4K. Телескоп будет наблюдать за Солнечной системой, а также за огромной частью видимой Вселенной.

Обсерватория имени Веры Рубин будет изучать, как галактики изменились за миллиарды лет, что позволит понять их эволюцию и распределение темной материи. Также обсерватория будет изучать сверхновые, что даст лучшее представление о расширении Вселенной.

Камера LSST должна начать делать изображения космоса уже в этом году и пока что ученые готовятся к финальной стадии испытаний. Обсерватория имени Веры Рубин находится на вершине горы Серро-Пачон в Чили на высоте 2682 метра.

Как уже писал Фокус, частный модуль на Луне установил рекорд и завершил историческую миссию. Впервые в истории посадочный модуль, созданный частной компанией, смог успешно работать на Луне в течение двух недель или одного лунного дня.

Также Фокус писал о том, что физики создали сверхтонкий металлический материал, который может изменить способ создания электронных устройств.