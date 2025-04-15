Там мають бути галактики, але їх немає: у Всесвіті існують загадкові темні структури

Згідно з космологічними моделями всі галактики оточені гало з темної матерії. Хоча існують припущення, що деякі галактики можуть не мати таких структур навколо себе. Автори нового дослідження навпаки дійшли висновку, що у Всесвіті існують гало з темної матерії, в яких немає галактик. Якщо це підтвердиться, то це відкриття повністю змінить уявлення про еволюцію Всесвіту.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Темна матерія і галактики

Вважається, що газ і пил, які є звичайною матерією, накопичуються під впливом гравітації невидимої темної матерії і таким чином формуються галактики. У підсумку галактики виявляються оточеними гало з темної матерії.

Але астрофізики вважають, що існують темні гало з темної матерії, в яких всередині немає галактик. Темними вони називаються тому, що вони не дають змоги формувати зірки, що виділяють світло, з яких складаються галактики.

Цієї ідеї вчені дійшли після того, як визначили критичну масу, нижче за яку таке гало з темної матерії не формуватиме зірки. Раніше межа маси зореутворення, згідно з розрахунками, знаходилася між 100 млн і 1 млрд мас Сонця. Це означає, що гало з темної матерії тільки близько цієї межі маси дійсно можуть залишатися темними, не створюючи зірок, а отже вони можуть зустрічатися надзвичайно рідко.

Але астрофізики визначили нову, нижчу межу маси для зореутворення, яка припускає, що темні гало з темної матерії насправді можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

Головним компонентом для створення зірок є найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті — водень. Під час минулих спроб встановити межу маси для зореутворення вчені розглядали лише охолодження одноатомного водню. Але вчені розглянули охолодження двоатомної молекули водню і виявили, що зірки можуть формуватися в гало з темної матерії, маса яких становить лише 1 млн мас Сонця. У гало з темної матерії, у яких маса менша, зірки вже не можуть формуватися, а отже, у них всередині не можуть виникнути галактики.

Астрофізики вважають, що таких відносно маленьких гало з темної матерії, всередині яких немає галактик, може бути дуже багато у Всесвіті.

Як виявити загадкові темні структури?

Темна матерія, яка становить 85% маси Всесвіту, залишається невидимою, оскільки вона не взаємодіє зі світлом. Але темна матерія впливає на звичайну матерію за допомогою гравітації, адже вона має масу. Це означає, що темні гало з темної матерії можуть також чинити гравітаційний вплив на тканину простору-часу.

З огляду на те, що всередині темних гало з темної матерії немає галактик, не можна побачити вплив темної матерії на звичайну матерію безпосередньо. Тому астрофізики вважають, що для виявлення цих структур потрібно використовувати гравітаційне лінзування.

Це явище вперше передбачив Альберт Ейнштейн у своїй головній теорії гравітації, також відомій як загальна теорія відносності. Згідно з цією теорією, об'єкти з масою викривляють тканину простору-часу.

Коли світло від фонового джерела проходить цю кривизну і об'єкт із масою, або гравітаційну лінзу, що перебуває посередині між джерелом світла і спостерігачем, то воно викривляється і посилюється. Через те, що світло приходить у різний час до телескопів, то на одному і тому ж зображенні фонове джерело може з'явитися кілька разів.

Темні гало з темної матерії можуть діяти як гравітаційна лінза, адже вони мають масу. Астрофізики вважають, що незрозумілі ефекти лінзування, які не можуть бути пов'язані зі звичайною матерією, можуть вказувати на наявність загадкових темних структур.

Якщо темні гало з темної матерії будуть виявлені, то це повністю змінить уявлення про еволюцію Всесвіту.

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