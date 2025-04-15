Там должны быть галактики, но их нет: во Вселенной существуют загадочные темные структуры

Согласно космологическим моделям все галактики окружены гало из темной материи. Хотя существуют предположения, что некоторые галактики могут не иметь таких структур вокруг себя. Авторы нового исследования наоборот пришли к выводу, что во Вселенной существуют гало из темной материи, в которых нет галактик. Если это подтвердится, то данное открытие полностью изменит представление об эволюции Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Темная материя и галактики

Считается, что газ и пыль, которые являются обычной материей, накапливаются под влиянием гравитации невидимой темной материи и таким образом формируются галактики. В итоге галактики оказываются окруженными гало из темной материи.

Но астрофизики считают, что существуют темные гало из темной материи, в которых внутри нет галактик. Темными они называются потому, что они не позволяют формировать звезды, выделяющие свет, из которых состоят галактики.

К этой идее ученые пришли после того, как определили критическую массу, ниже которой такое гало из темной материи не будет формировать звезды. Ранее предел массы звездообразования, согласно расчетам, находился между 100 млн и 1 млрд масс Солнца. Это означает, что гало из темной материи только около этого предела массы действительно могут оставаться темными, не создавая звезд, а значит они могут встречаться чрезвычайно редко.

Но астрофизики определили новый, более низкий предел массы для звездообразования, который предполагает, что темные гало из темной материи на самом деле могут быть более распространены, чем считалось ранее.

Главным компонентом для создания звезд является самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород. Во время прошлых попыток установить предел массы для звездообразования ученые рассматривали только охлаждение одноатомного водорода. Но ученые рассмотрели охлаждение двухатомной молекулы водорода и обнаружили, что звезды могут формироваться в гало из темной материи, масса которых составляет всего 1 млн масс Солнца. В гало из темной материи, у которых масса меньше звезды уже не могут формироваться, а значит у них внутри не могут возникнуть галактики.

Астрофизики считают, что таких относительно маленьких гало из темной материи, внутри которых нет галактик, может быть очень много во Вселенной.

Как обнаружить загадочные темные структуры?

Темная материя, которая составляет 85% массы Вселенной, остается невидимой, поскольку она не взаимодействует со светом. Но темная материя влияет на обычную материю с помощью гравитации, ведь она имеет массу. Это означает, что темные гало из темной материи могут также оказывать гравитационное влияние на ткань пространства-времени.

Учитывая, что внутри темных гало из темной материи нет галактик нельзя увидеть влияние темной материи на обычную материю напрямую. Поэтому астрофизики считают, что для обнаружения этих структур нужно использовать гравитационное линзирование.

Это явление впервые предсказал Альберт Эйнштейн в своей главной теории гравитации, также известной как общая теория относительности. Согласно этой теории, объекты с массой искривляют ткань пространства-времени.

Когда свет от фонового источника проходит эту кривизну и объект с массой, или гравитационную линзу, который находится посередине между источником света и наблюдателем, то он искривляется и усиливается. Из-за того, что свет приходит в разное время к телескопам, то на одном и том же изображении фоновый источник может появиться несколько раз.

Темные гало из темной материи могут действовать как гравитационная линза, ведь они имеют массу. Астрофизики считают, что необъяснимые эффекты линзирования, которые не могут быть связаны с обычной материей, могут указывать на наличие загадочных темных структур.

Если темные гало из темной материи будут обнаружены, то это полностью изменит представление об эволюции Вселенной.

Как уже писал Фокус, редкий двойной взрыв на Солнце приведет к появлению геомагнитной бури на Земле уже 16 апреля.

Также Фокус писал о том, что ученые сделали прогноз, когда Солнце ударит по Земле суперштормом. Он может спровоцировать "интернет-апокалипсис", отключить спутники и парализовать поставки чистой воды.