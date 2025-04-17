Виявлено найдивнішу планету в Чумацькому Шляху: обертається навколо двох невдалих зірок (відео)

Вчені знайшли найдивнішу планету з коли-небудь виявлених. Ця планета обертається відразу навколо двох зірок перпендикулярно площині їхньої орбіти. Але і це ще не все. Дві зірки є коричневими карликами, а ці об'єкти називають невдалими зірками.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

Астрономи за останні 30 років виявили багато дивних планет, які знаходяться за межами Сонячної системи. Багато з цих світів несхожі на жодну з восьми планет, які обертаються навколо Сонця.

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Тепер же вчені виявили ще одну дивну планету під назвою 2M1510 (AB) b, яка розташована на відстані 120 світлових років від нас. Ця планета обертається відразу навколо двох зірок під кутом 90 градусів до площини їхньої орбіти. Астрономи ще ніколи такого не бачили.

Вчені виявили ще одну дивну планету під назвою 2M1510 (AB) b, яка розташована на відстані 120 світлових років від нас. Ця планета обертається відразу навколо двох зірок під кутом 90 градусів до площини їхньої орбіти Фото: space.com

Але на цьому дивацтва цієї системи не закінчуються. За словами вчених, об'єкти з назвою 2M1510 AB і 2M1510 C, навколо яких обертається дивна планета, є коричневими карликами. Ці об'єкти називають невдалими зірками. Річ у тім, що хоча вони виникають як звичайні зірки з хмар газу і пилу, стиснутих гравітацією, коричневі карлики не мають можливості набрати потрібну масу для запуску термоядерного синтезу в ядрі. Цей процес якраз і визначає те, що є звичайною зіркою.

Подвійний коричневий карлик. Ілюстрація Фото: space.com

За словами астрономів, подвійні коричневі карлики трапляються дуже рідко в нашій галактиці, а тому відкриття є дивовижним ще й з цієї причини. Ще більш дивною цю систему робить те, що астрономи лише вдруге в історії виявили пару коричневих карликів, що затьмарюють. Це означає, що один із коричневих карликів затьмарює інший, якщо дивитися на них із Землі.

На ілюстрації показано порівняння розмірів Сонця, коричневого карлика, Юпітера і Землі Фото: space.com

Вчені кажуть, що стільки дивацтв, пов'язаних з однією зоряною системою, ще ніколи не бачили, а тому це відкриття є унікальним.

Астрономи виявили незвичайну планету під час дослідження, спрямованого на вивчення коричневих карликів за допомогою наземного телескопа VLT. Спостереження показали, що дві невдалі зірки піддаються гравітаційному впливу невидимого об'єкта, який може бути планетою. У результаті цей дивний світ і був виявлений під час подальших спостережень.

Писав Фокус, історичний японський апарат відключився в глибокому космосі. Першим в історії зондом, якому вдалося приземлитися на поверхню астероїда був японський космічний апарат "Хаябуса-2". Він здійснив посадку на астероїд Рюгу, зібрав зразки місцевої породи і доставив їх на Землю. Але тепер невідомий збій призвів до того, що зонд у рамках розширеної місії перейшов у безпечний режим роботи.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дивну галактику, позбавлену темної матерії. Вчені не можуть поки зрозуміти, як утворилася ця галактика, адже темна матерія — це ключовий компонент для створення таких об'єктів.