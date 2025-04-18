Найважливіший процес для життя: марсохід NASA зробив несподіване відкриття на Марсі (фото)

Вчені, за допомогою даних марсохода Curiosity, виявили на Марсі один із найкращих доказів того, що життя на Червоній планеті могло існувати. Також з'ясувалося, що могло знищити це життя.

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Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Live Science.

Учені зробили несподіване відкриття на Марсі, коли провели аналіз даних, надісланих на Землю марсоходом NASA Curiosity. Коли він пробурив поверхню кратера Гейл і взяв зразки породи, то за допомогою приладів виявив мінерал сидерит. Це карбонат заліза, присутність якого показує, що на Марсі мільярди років тому існував вуглецевий цикл. Це означає, що на Червоній планеті були потенційно придатні для життя умови, а отже, можливо, існувало й позаземне життя.

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Протягом останніх чотирьох мільярдів років вуглецевий цикл на Землі створює необхідні умови для існування на нашій планеті життя. Кругообіг вуглецю між атмосферою, сушею та океаном, забезпечує ключовий матеріал для всіх живих істот.

Поверхня кратера Гейл на Марсі Фото: solar-system

Усі дані вказують на те, що Марс у минулому мав річки, озера і моря з рідкої води на поверхні. Щоб ця вода існувала в рідкому вигляді необхідно, щоб на Марсі було тепло. А отже, в атмосфері Червоної планети мало бути багато діоксиду вуглецю або вуглекислого газу, який викидали вулкани. Велика частина цього вуглекислого газу могла б піти в космос, але залишилося б достатньо, щоб нагріти Марс і залишити сліди цього вуглецю в мінералах на поверхні.

Поверхня кратера Гейл на Марсі Фото: solar-system

Раніше марсоходи та орбітальні апарати не виявили жодних доказів наявності карбонатних мінералів, які б підтвердили наявність вуглецевого циклу на Марсі. Але марсохід Curiosity зібрав чотири зразки порід у кратері Гейл і провів їхній ретельний аналіз, а потім відправив дані на Землю. Вчені провели аналіз даних і виявили в гірських породах багато сидериту.

Поверхня кратера Гейл на Марсі Фото: solar-system

Разом із сидеритом у породах було виявлено й інші мінерали, зокрема, добре розчинні у воді солі сульфату магнію, які, як вважають учені, і приховують сигнал сидериту. Тому його раніше не могли виявити.

Науковці вважають, що якщо зразки є репрезентативними для всієї Червоної планети, це, ймовірно, вказує на те, що на Марсі існував незбалансований вуглецевий цикл понад 3 млрд років тому. Іншими словами, значно більше діоксиду вуглецю було ізольовано в породах, ніж згодом було викинуто назад в атмосферу.

У довгостроковій перспективі це знизило здатність Марса підтримувати необхідні умови для процвітання життя, і все це потенційне життя було знищено. Можливо, це сталося 3,5 млрд років тому, коли на Землі життя тільки почало процвітати.

Як уже писав Фокус, вчені показали, які інопланетяни можуть жити на океанічній планеті K2-18b, де нещодавно було виявлено ознаки існування життя.

Також Фокус писав про те, що практично повністю готовий до запуску в космос основний модуль майбутньої орбітальної станції, яка буде обертатися навколо Місяця. У NASA показали, який вигляд матиме ця станція, необхідна для освоєння Місяця.