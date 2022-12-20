В космическом корабле "Союз" найдена дыра: охлаждающей жидкости может не хватить на дорогу домой

Российский корабль, пристыкованный к МКС, мог потерять слишком много хладагента из-за образовавшейся бреши.

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В российском космическом корабле "Союз", который на данный момент пристыкован к МКС на орбите, обнаружена небольшая дыра. Именно она послужила причиной утечки охлаждающей жидкости из космического корабля, выяснила инспекция, пишет Space.com.

В ночь на 14 декабря на борту "Союза" была зафиксирована крупная утечка охлаждающей жидкости, в это время двое российских космонавтов готовились к выходу в открытый космос. Запланированный выход пришлось отменить и космонавты остались на борту МКС.

После этого, агентство "Роскосмос" занялось поиском причины утечки, в чем ему помогли партнеры по МКС.

С помощью камер роботизированной руки Canadarm2, которая находится снаружи МКС, была найдена потенциальная причина произошедшего, сообщает NASA.

Фото: NASA

"Мы заметили небольшую дыру, и поверхность радиатора вокруг этого отверстия изменила цвет. "Роскосмос" занимается оценкой полученных снимков, чтобы выяснить, могла ли брешь появиться в результате столкновения с микрометеоритом или же брак был допущен еще на этапе производства", — говорится в сообщении NASA.

Пока в России основной гипотезой остается – удар микрометеорита.

Еще в сентябре "Союз" доставил на МКС космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио. Вся троица должна вернуться на Землю в марте. Но с этим могут возникнуть проблемы.

На данный момент в "Роскосмосе" не знают, сможет ли космический корабль вернуться домой, потому как неизвестно, сколько охлаждающей жидкости в нем осталось. Окончательное решение будет принято к концу декабря.

В случае, если "Союз" будет признан непригодным к дальнейшим полетам, с космодрома Байконур запустят еще один "Союз", чтобы забрать космонавтов на Землю.