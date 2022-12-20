У космічному кораблі "Союз" знайдено дірку: охолоджувальної рідини може не вистачити на дорогу додому

Російський корабель, пристикований до МКС, міг втратити занадто багато холодоагенту через проломи.

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У російському космічному кораблі "Союз", який зараз пристикований до МКС на орбіті, виявлено невелику дірку. Саме вона спричинила витік охолоджувальної рідини з космічного корабля, з'ясувала інспекція, пише Space.com.

У ніч на 14 грудня на борту "Союзу" був зафіксований великий витік охолоджувальної рідини, в цей час двоє російських космонавтів готувалися до виходу у відкритий космос. Запланований вихід довелося скасувати, і космонавти залишилися на борту МКС.

Після цього агентство "Роскосмос" зайнялося пошуком причини витоку, в чому йому допомогли партнери по МКС.

За допомогою камер роботизованої руки Canadarm2, яка знаходиться зовні МКС, було знайдено потенційну причину того, що сталося, повідомляє NASA.

Фото: NASA

"Ми помітили невелику дірку, і поверхня радіатора навколо цього отвору змінила колір. "Роскосмос" займається оцінкою отриманих знімків, щоб з'ясувати, чи міг пролом з'явитися унаслідок зіткнення з мікрометеоритом чи брак був допущений ще на етапі виробництва", — йдеться в повідомленні. NASA.

Поки що в Росії основною гіпотезою залишається удар мікрометеорита.

Ще у вересні "Союз" доставив на МКС космонавтів Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна й астронавта NASA Френка Рубіо. Уся трійця має повернутися на Землю у березні. Але з цим можуть виникнути проблеми.

Наразі в "Роскосмосі" не знають, чи зможе космічний корабель повернутися додому, бо невідомо, скільки охолоджувальної рідини в ньому залишилося. Остаточне рішення буде ухвалено до кінця грудня.

Якщо "Союз" буде визнаний непридатним до подальших польотів, з космодрому Байконур запустять ще один "Союз", щоб забрати космонавтів на Землю.