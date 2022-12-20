Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

У космічному кораблі "Союз" знайдено дірку: охолоджувальної рідини може не вистачити на дорогу додому

космічний корабель Союз, МКС
Фото: NASA | Витік охолоджувальної рідини на кораблі "Союз"

Російський корабель, пристикований до МКС, міг втратити занадто багато холодоагенту через проломи.

Related video

У російському космічному кораблі "Союз", який зараз пристикований до МКС на орбіті, виявлено невелику дірку. Саме вона спричинила витік охолоджувальної рідини з космічного корабля, з'ясувала інспекція, пише Space.com.

У ніч на 14 грудня на борту "Союзу" був зафіксований великий витік охолоджувальної рідини, в цей час двоє російських космонавтів готувалися до виходу у відкритий космос. Запланований вихід довелося скасувати, і космонавти залишилися на борту МКС.

Після цього агентство "Роскосмос" зайнялося пошуком причини витоку, в чому йому допомогли партнери по МКС.

За допомогою камер роботизованої руки Canadarm2, яка знаходиться зовні МКС, було знайдено потенційну причину того, що сталося, повідомляє NASA.

космічний корабель Союз, МКС Fullscreen
Фото: NASA

"Ми помітили невелику дірку, і поверхня радіатора навколо цього отвору змінила колір. "Роскосмос" займається оцінкою отриманих знімків, щоб з'ясувати, чи міг пролом з'явитися унаслідок зіткнення з мікрометеоритом чи брак був допущений ще на етапі виробництва", — йдеться в повідомленні. NASA.

Поки що в Росії основною гіпотезою залишається удар мікрометеорита.

Ще у вересні "Союз" доставив на МКС космонавтів Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна й астронавта NASA Френка Рубіо. Уся трійця має повернутися на Землю у березні. Але з цим можуть виникнути проблеми.

Наразі в "Роскосмосі" не знають, чи зможе космічний корабель повернутися додому, бо невідомо, скільки охолоджувальної рідини в ньому залишилося. Остаточне рішення буде ухвалено до кінця грудня.

Якщо "Союз" буде визнаний непридатним до подальших польотів, з космодрому Байконур запустять ще один "Союз", щоб забрати космонавтів на Землю.