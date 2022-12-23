Аварія на МКС: "Роскосмос" готує план порятунку екіпажу з космічної станції, "що протікає"

Причина пошкоджень, які отримав космічний корабель "Союз", досі невідома.

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Ще минулого тижня з російського космічного корабля "Союз МС-22" стався витік охолоджувальної рідини, що призвело до порушень роботи корабля. Але досі точні причини аварії та її можливі наслідки оцінюють експерти. Однак у "Роскосмосі" вже розглядають план "порятунку" астронавтів із космічної станції, пише The Guardian.

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[ + – ] Ще минулого тижня з російського космічного корабля "Союз МС-22" стався витік охолоджувальної рідини, що призвело до порушень роботи корабля. Однак досі точні причини аварії та її можливі наслідки оцінюють експерти Фото: NASA

Що сталося? 15 грудня 2022 року двоє російських астронавтів готувалися до виходу у відкритий космос, але виявилося, що з космічного корабля "Союз", прикріпленого до МКС, виривається потік частинок, що нагадували виглядом сніжинки. Як вже писав Фокус, виявилося, що через пошкодження системи охолодження почався витік охолоджувальної рідини.

Що було далі? Вже 16 грудня, як писав Фокус, представники "Роскомосу" та NASA заявили, що ця аварія не становить загрози для роботи космічної станції і не загрожує життю астронавтів на борту МКС. Водночас з'явилася інформація, що інцидент спричинив значне підвищення температури всередині корабля "Союз", що потенційно загрожує втратою його функціоналу. А цей корабель є транспортним засобом для астронавтів, який доставив у вересні на орбіту двох росіян та одного американця. А в березні наступного року цей корабель мав доставити їх назад на Землю.

Які причини аварії? Однією з можливих причин, як уже писав Фокус, російські експерти назвали влучення метеорита, хоча розслідування продовжили.

Що показало попереднє розслідування? Експерти NASA заявили про те, що в кораблі "Союз" внаслідок аварії утворилася діра. Експерти заявили, що це може бути причиною влучення метеорита, хоча це може бути й заводський брак.

У четвер, 22 грудня, в "Роскосмосі" заявили, що зараз розглядається варіант "порятунку" астронавтів з МКС через те, що аварія на космічному кораблі "Союз" може бути дуже суттєвою. Представники NASA та "Роскосмосу" заявили про те, що розслідування причин аварії та її наслідків досі триває.

[ + – ] У "Роскосмосі" заявили, що зараз розглядається варіант "порятунку" астронавтів з МКС через те, що аварія на космічному кораблі "Союз" може бути дуже суттєвою Фото: NASA

Як повернуться астронавти на землю? За словами Сергія Крикальова, представника космічного агентства РФ, поки остаточне рішення не прийнято про те, як астронавти повернуться на Землю. На цьому етапі все ще розглядають два варіанти:

Або на орбіту запустять інший космічний корабель "Союз", що станеться з більшою ймовірністю;

Або астронавти повернуться додому на "постраждалому" кораблі без більшої частини рідини для охолодження, хоча цей сценарій менш ймовірний.

За словами експертів, якщо аналіз покаже, що в кораблі справді дуже спекотно, то наприкінці лютого наступного року за екіпажем космічної станції вирушить інший "Союз". За словами Джоела Монтальбано з NASA, у такому разі пошкоджений російський транспортний засіб відлетить з МКС без екіпажу на борту.

[ + – ] За словами експертів, якщо аналіз покаже, що в кораблі справді дуже спекотно, то наприкінці лютого наступного року за екіпажем космічної станції вирушить інший "Союз" Фото: NASA

Чи були ще аварії на "Союзі"? Чотири роки тому в космічному кораблі також стався витік, але не рідини для охолодження, а повітря. Тоді росіяни заявили, що це може бути свідома диверсія. Проблему вдалося усунути астронавтам самостійно.

Наскільки аварія загрожує роботі МКС? Попри заяви експертів, що цей інцидент з російським кораблем не загрожує ні космічній станції, ні життю її екіпажу, все ж таки є одна проблема. Якщо "Союз" визнають непридатним для транспортування астронавтів назад на Землю, то на МКС залишиться лише одна "рятувальна шлюпка" у разі масштабної аварії на космічній станції.

Наразі на МКС знаходиться 7 осіб, але до станції прикріплений космічний корабель Crew Dragon від SpaceX, який може вмістити лише чотирьох астронавтів. Тобто якщо потрібна буде термінова евакуація, то врятуються не всі. Цей космічний корабель також доставив на МКС у жовтні 4 нових членів екіпажу, серед яких були двоє американців, японець та росіянка.

Чи вже відомі точні причини аварії? За словами Монтальбано, точна причина пошкоджень, які отримав космічний корабель "Союз", досі не залишається з'ясованою. На цьому етапі розглядається три версії:

Пробоїна в кораблі отримана внаслідок влучення мікрометеорита;

Аварія сталася через попадання шматка космічного сміття;

У всьому може бути винний збій у роботі систем космічного корабля.

Водночас керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що температура на борту "Союзу" стабілізувалася і не перевищує 30 градусів Цельсія. Це сталося після того, як до корабля були підключені повітропроводи з холодним повітрям із російського сегмента МКС.

Фокус також писав про те, що 21 грудня американські астронавти не змогли вийти у відкритий космос через те, що МКС довелося ухилитися від уламків російської космічної ракети. Але вже 22 грудня ці астронавти зробили успішний вихід за межі космічної станції.