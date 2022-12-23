Авария на МКС: "Роскосмос" готовит план спасения экипажа из "протекающей" космической станции

Причина повреждений, которые получил космический корабль "Союз", до сих пор остается неизвестной.

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Еще на прошлой неделе из российского космического корабля "Союз МС-22" произошла утечка охлаждающей жидкости, что привело к нарушениям в работе корабля. Но до сих пор точные причины аварии и ее возможные последствия оценивают эксперты. Но в "Роскосмосе" уже рассматривают план "спасения" астронавтов с космической станции, пишет The Guardian.

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[ + – ] Еще на прошлой неделе из российского космического корабля "Союз МС-22" произошла утечка охлаждающей жидкости, что привело к нарушениям в работе корабля. Но до сих пор точные причины аварии и ее возможные последствия оценивают эксперты Фото: NASA

Что произошло? 15 декабря 2022 года двое российских астронавтов готовились к выходу в открытый космос, но оказалось, что из космического корабля "Союз", который прикреплен к МКС, вырывается поток частиц, которые напоминали по виду снежинки. Как уже писал Фокус, оказалось, что из-за повреждений охлаждающей системы началась утечка охлаждающей жидкости.

Что было дальше? Уже 16 декабря, как писал Фокус, представители "Роскомоса" и NASA заявили, что данная авария не представляет угрозы для работы космической станции и не угрожает жизни астронавтов на борту МКС. В то же время появилась информация, что инцидент привел к значительному повышению температуры внутри корабля "Союз", что потенциально грозит потерей его функционала. А этот корабль является транспортным средством для астронавтов, которое доставило в сентябре на орбиту двух россиян и одного американца. А в марте следующего года этот корабль должен был доставить их обратно на Землю.

Какие причины аварии? Одной из возможных причин, как уже писал Фокус, российские эксперты назвали попадание метеорита, хотя расследование было продолжено.

Что показало предварительное расследование? Эксперты NASA заявили о том, что в корабле "Союз" в результате аварии образовалась дыра. Эксперты заявили, что это может быть причиной попадания метеорита, хотя это может быть и заводской брак.

В четверг, 22 декабря, в "Роскосмосе" заявили, что сейчас рассматривается вариант "спасения" астронавтов с МКС из-за того, что авария на космическом корабле "Союз" может быть очень существенной. Представители NASA и "Роскосмоса" заявили о том, что расследование причин аварии и ее последствий до сих пор продолжается.

[ + – ] В "Роскосмосе" заявили, что сейчас рассматривается вариант "спасения" астронавтов с МКС из-за того, что авария на космическом корабле "Союз" может быть очень существенной Фото: NASA

Как вернутся астронавты на Землю? По словам Сергея Крикалева, представителя космического агентства РФ, пока еще окончательное решение не приято о том, как астронавты вернутся на Землю. На данном этапе все еще рассматривают два варианта:

Или на орбиту будет запущен другой космический корабль "Союз", что произойдет с большей вероятностью;

Или астронавты вернутся домой на "пострадавшем" корабле без большей части охлаждающей жидкости, хотя этот сценарий менее вероятен.

По словам экспертов, если анализ покажет, что в корабле действительно очень жарко, то в конце февраля следующего года за экипажем космической станции отправится другой "Союз". По словам Джоэла Монтальбано из NASA в таком случае поврежденное российское транспортное средство улетит с МКС без экипажа на борту.

[ + – ] По словам экспертов, если анализ покажет, что в корабле действительно очень жарко, то в конце февраля следующего года за экипажем космической станции отправится другой "Союз" Фото: NASA

Были ли еще аварии на "Союзе"? Четыре года назад в космическом корабле также произошла утечка, но не охлаждающей жидкости, а воздуха. Тогда россияне заявили, что это может быть намеренная диверсия. Проблему удалось устранить астронавтам самостоятельно.

Насколько авария грозит работе МКС? Несмотря на заявления экспертов, что данный инцидент с российским кораблем не угрожает ни космической станции, ни жизни ее экипажа, все же есть одна проблема. Если "Союз" признают непригодным для транспортировки астронавтов обратно на Землю, то на МКС останется только одна "спасательная шлюпка" на случай масштабной аварии на космической станции.

Сейчас на МКС находится 7 человек, но к станции прикреплен космический корабль Crew Dragon от SpaceX, который может вместить только четырех астронавтов. То есть, если нужна будет срочная эвакуация, то спасутся не все. Этот космический корабль также доставил на МКС в октябре 4 новых членов экипажа, среди которых были двое американцев, японец и россиянка.

Уже известны точные причины аварии? По словам Монтальбано, точная причина повреждений, которые получил космический корабль "Союз", до сих пор так и остается невыясненной. На данном этапе рассматривается три версии:

Пробоина в корабле была получена в результате попадания микрометеорита;

Авария произошла из-за попадания куска космического мусора;

Во всем может быть виноват сбой в работе систем космического корабля.

В то же время руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что температура на борту "Союза" стабилизировалась и не превышает 30 градусов Цельсия. Это произошло после того, как к кораблю были подключены воздуховоды с холодным воздухом из российского сегмента МКС.

Фокус также писал о том, что 21 декабря американские астронавты не смогли выйти в открытый космос из-за того, что МКС пришлось уклонятся от обломков российской космической ракеты. Но уже 22 декабря эти астронавты совершили успешный выход за пределы космической станции.