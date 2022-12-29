Аварийная ситуация на МКС. "Окончательное решение" России по кораблю "Союз": что известно

Точные причины аварии на космическом корабле так и не озвучены, также до сих пор не ясно, как вернутся астронавты на Землю.

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В "Роксосмосе" пообещали принять "окончательное решение" касаемо полетов на "испорченном" космическом корабле "Союз", который сейчас состыкован с МКС, только в январе следующего года, пишет Space.

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Согласно последним сообщениям чиновников из "Роскосмоса" решение о том, каким образом вернутся трое астронавтов МКС на Землю, а также о результатах расследования причин аварии на космическом корабле "Союз", будет озвучено не раньше января 2023 года.

На данный момент российский корабль "Союз", на котором произошла серьезная авария в охладительной системе, состыкован с орбитальной станцией и неясно, сможет ли он доставить домой двух россиян и американца, которые прилетели на нем на станцию осенью.

[ + – ] Согласно последним сообщениям чиновников из "Роскосмоса", решение о том, каким образом вернутся трое астронавтов МКС на Землю, а также о результатах расследования причин аварии на космическом корабле "Союз", будет озвучено не раньше января 2023 года Фото: NASA

Фокус уже подробно писал о сложившейся аварийной ситуации на корабле "Союз", который является главным транспортным средством РФ для доставки астронавтов на МКС.

Короткая хронология событий:

15 декабря на космическом корабле произошла серьезная утечка охлаждающей жидкости из-за повреждения в охладительной системе;

Эксперты назвали возможной причиной аварии либо попадание маленького метеорита, либо брак в самом корабле;

На внешней стороне корабля было обнаружено отверстие, которое как раз подтверждает теорию о попадании метеорита;

В NASA и "Роскосмосе" начали свои расследования инцидента, но поиском причин все же больше занимается российская сторона, так как корабль принадлежит РФ;

Сразу же встал вопрос о том, как вернутся трое астронавтов на Землю и был предложен вариант с отправкой другого космического корабля.

Сейчас же чиновники из "Роскосмоса" заявили, что "окончательное решение" о том, позволить ли поврежденному кораблю "Союз" доставить астронавтов на Землю будет принято в январе.

Согласно сообщению российского космического агентства, сейчас ожидаются окончательные результаты расследования причин инцидента специальной экспертной группой. На основе этих результатов, которые также должны показать техническое состояние космического корабля, будет принято решение об изменениях в летной программе.

На данный момент известно о том, что во внешней части корабля имеется крошечное отверстие и в "Роскосмосе" настаивают на том, что оно появилось в результате попадания микрометеорита. Но в NASA не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, ведь такие микрометеориты, размером меньше миллиметра невозможно отследить.

[ + – ] На данный момент известно о том, что во внешней части корабля имеется крошечное отверстие и в "Роскосмосе" настаивают на том, что оно появилось в результате попадания микрометеорита. Но в NASA не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, ведь такие микрометеориты, размером меньше миллиметра невозможно отследить Фото: NASA

Поскольку Россия не может запустить резервный космический корабль до февраля, это может означать, что у трех членов экипажа МКС нет "спасательных шлюпок" на случай чрезвычайной ситуации.

Потенциально эти астронавты могли бы вернутся на космическом корабле Crew Dragon, если не произойдет ничего чрезвычайного и этот корабль не понадобится остальным членам экипажа МКС для возврата. Но проблема в том, что скафандры необходимые для полета на этом корабле, который также состыкован с МКС, отличаются от тех, которые имеют прилетевшие на "Союзе" астронавты. То есть они просто не смогут находиться внутри корабля.

Аварийный "Союз" должен был доставить астронавтов на Землю в марте и в "Роскосмосе" заявили о том, что возможно они все же отправят резервный корабль в феврале на орбиту, чтобы забрать часть экипажа станции. Но это произойдет только в том случае, если эксперты подтвердят небезопасность полета на корабле "Союз", который пострадал от аварии.

Как уже писал Фокус, МКС пришлось провести маневр уклонения на прошлой неделе, чтобы избежать столкновения с обломками российского ракетного разгонного блока "Фрегат".