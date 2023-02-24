На МКС полетел корабль для спасения астронавтов: известны причины недавней аварии (видео)

Корабль "Союз МС-23" доставит российских астронавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева, а также Фрэнка Рубио из NASA обратно на Землю только осенью этого года.

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В пятницу, 24 февраля, с космодрома "Байконур" в Казахстане состоялся запуск космического корабля "Союз МС-23", который полетел на Международную космическую станцию, чтобы позже в этом году доставить домой трех членов экипажа МКС. Эти астронавты не могли вернутся на Землю из-за повреждений, которые получил другой космический корабль РФ, который в данное время состыкован с орбитальной станцией, пишет Aljazeera.

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Хотя космический корабль "Союз МС-23" был успешно был выведен в космос в пятницу, 24 февраля, он прилетит на МКС только рано утром в воскресенье, 26 февраля. Хотя эта миссия и является спасательной, потому как ее цель доставить домой россиян Петелина и Прокопьева вместе с американцем Рубио, все же их возвращение на Землю состоится не раньше сентября этого года. Как уже писал Фокус, дата, когда будет запущен новый космический корабль на орбитальную станцию, была озвучена совсем недавно.

Эти три астронавта прилетели на космическую станцию в сентябре прошлого года на борту российского корабля "Союз МС-22" и должны были полгода, до марта, провести в космосе. Но после того, как больше двух месяцев назад метеорит повредил систему охлаждения их транспортного средства, возвращение на Землю этих астронавтов оказалось под угрозой.

[ + – ] В пятницу, 24 февраля, с космодрома "Байконур" в Казахстане состоялся запуск космического корабля "Союз МС-23", который полетел на Международную космическую станцию, чтобы позже в этом году доставить домой трех членов экипажа МКС Фото: NASA

Было принято решение отправить замену этому кораблю, чтобы новое транспортное средство смогло не только вернуть астронавтов домой, но и выполняло бы роль "спасательного судна" на случай значительной аварии на МКС.

Но этот запуск был отложен из-за того, что с другим российским кораблем, состыкованным с МКС, на этот раз это был грузовой корабль "Прогресс", также произошла авария, в результате которой также была повреждена система охлаждения. Об этой аварии Фокус уже подробно писал. Кстати, этот "грузовик" недавно был затоплен в водах Тихого океана, как уже писал Фокус.

Как показало расследование "Роскосмоса" две одинаковые аварии на космических кораблях РФ были не связаны между собой. Согласно заявлению инженеров, как и в случае с "Союз МС-22" в грузовой корабль "Прогресс" также попал метеорит.

Изначально космический корабль "Союз МС-23" должен был полететь на МКС в середине марта этого года вместе с новыми астронавтами на борту, которые бы заменили Рубио, Петелина и Прокопьева на МКС. Но учитывая сложившуюся ситуацию корабль полетел в космос без экипажа. Поэтому трем астронавтам придется находится в космосе еще несколько месяцев, предположительно до сентября, пока не прилетит сменный экипаж.

Сейчас на МКС находятся еще четыре астронавта, которые прилетели в октябре прошлого года на космическом корабле компании SpaceX в рамках миссии Crew-5. Уже в понедельник, 27 февраля на МКС должен полететь следующий космический корабль SpaceX, который доставит смену вышеуказанному экипажу. Это будут участники миссии Crew-6, а именно два астронавта NASA, астронавт из ОАЭ и один россиянин. После их прибытия астронавты миссии Crew-5 через несколько дней вернутся на Землю.

Что касается беспилотного космического корабля "Союз МС-23", то он отправился в космос "не с пустыми руками", ведь на его борту были размещены более 400 кг полезных для астронавтов грузов. Единственным "членом экипажа" этого корабля стал маленький плюшевый мишка.

[ + – ] Что касается беспилотного космического корабля "Союз МС-23", то он отправился в космос "не с пустыми руками", ведь на его борту были размещены более 400 кг полезных для астронавтов грузов. Единственным "членом экипажа" этого корабля стал маленький плюшевый мишка Фото: NASA

Фокус также писал о том, что ранее рассматривался один вариант спасения Петелина, Прокопьева и Рубио в случае аварии на МКС. Он состоял в том, что двое россиян все же отправятся на Землю на поврежденном "Союзе", а Рубио воспользуется дополнительным местом на уже состыкованном с МКС космическом корабле SpaceX, который предназначен для астронавтов миссии Crew-5.