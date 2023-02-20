Один космический корабль РФ уничтожен, а спасательная миссия на подходе: какая ситуация на МКС

Уже в конце этой недели на Международную космическую станцию должен отправиться беспилотный корабль для возвращения астронавтов домой.

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Российский космический корабль "Союз МС-23" после задержек с запуском все-таки должен отправиться на МКС уже в пятницу, 24 февраля. На его борту не будет астронавтов, но он доставит полезные грузы. Этот корабль будет служить в качестве "спасательной шлюпки" на случай аварии на МКС, а с другой стороны именно на нем три астронавта космической станции вернутся на Землю, пишет ScienceAlert.

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В "Роскосмосе" заявили, что старт космического корабля "Союз МС-23", который должен заменить на орбите поврежденный "Союз МС-22", запланирован на конец этой недели, а именно на 24 февраля. Новый космический корабль, который полетит на МКС без экипажа, но с ценным грузом, должен был отправиться в космос раньше. Но очередная авария с российским кораблем задержала этот старт.

"Союз МС-23", согласно плану, собирались запустить в космос еще 13 февраля, но 11 февраля, как уже писал Фокус на российском грузовом корабле "Прогресс МС-21" (в NASA его называют "Прогресс 82") произошла разгерметизация системы охлаждения. Это привело к утечке охлаждающей жидкости.

[ + – ] "Союз МС-23", согласно плану, собирались запустить в космос еще 13 февраля, но 11 февраля на российском грузовом корабле "Прогресс МС-21" (в NASA его называют "Прогресс 82") произошла разгерметизация системы охлаждения. Это привело к утечке охлаждающей жидкости Фото: NASA

Самое интересное, что похожая авария произошла еще более двух месяцев назад на комическом корабле "Союз МС-22", который доставил на МКС еще в сентябре прошлого года российских астронавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио.

Из-за возникшей аварии, этим астронавтам, которые должны были вернуться на Землю в марте, пришлось остаться на станции на более длительный период. Как уже писал Фокус срок их пребывания в космосе продлится до сентября этого года. Но для того, чтобы они могли вернутся домой хотя бы в сентябре "Роскомос" должен отправить на МКС космический корабль "Союз МС-23".

Почему эти астронавты не смогут вернуться на Землю сразу? Дело в том, что на вышеуказанном корабле должен был полететь другой экипаж, соответственно для подготовки нового пилотируемого полета потребуется время и новый космический корабль.

[ + – ] Похожая авария произошла еще более двух месяцев назад на комическом корабле "Союз МС-22", который доставил на МКС еще в сентябре прошлого года российских астронавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио

В любом случае пребывание "Союз МС-23" на МКС просто необходимо еще и по другой причине. В случае аварии на самой орбитальной станции троим астронавтам необходима "спасательная шлюпка", роль которой уже не может выполнять поврежденный "Союз МС-22".

Фокус уже писал о том, что недавно появились фотографии повреждений этого корабля, в который как показало расследование, попал небольшой метеорит, который и привел к повреждению охладительной системы.

После того, как возникала очередная похожая авария на грузовом корабле "Прогресс" инженеры NASA и "Роскосмоса" были озабочены тем, что этот инцидент может возникнуть и на новом космическом корабле, который будет служить эвакуационным транспортным средством для троих астронавтов. Но, согласно сообщению "Роскосмоса" корабль "Союз МС-23" не имеет технических проблем и готов к запуску.

Что касается грузового корабля "Прогресс", то точная причина его поломки пока неизвестна. Но, как уже писал Фокус, 19 февраля он отсоединился от МКС и был спущен в атмосферу Землю, а затем его затопили в водах Тихого океана.