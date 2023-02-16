Из-за аварии на космических кораблях РФ астронавты МКС не могут вернуться на Землю: что известно

Часть экипажа Международной космической станции может на год остаться на орбите.

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"Роскосмос" планировал отправить на МКС свой космический корабль "Союз МС-23", который должен был служить "спасательной шлюпкой" для троих астронавтов МКС вместо аварийного "Союз МС-22". Но пока этот запуск отложили на неопределенное время из-за произошедшей недавно второй подобной аварии уже на грузовом корабле РФ "Прогресс-82". Эта задержка может привести к тому, что двое российских астронавтов и один американский останутся на орбите до следующей осени, то есть пробудут в космосе год, пишет The Washington Post.

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В NASA сообщили, что вопрос о том, когда будет отправлен новый космический корабль РФ на МКС для того чтобы вернуть с орбиты американского астронавта и двух представителей РФ, пока что находится на рассмотрении. Запуск корабля "Союз МС-23" был запланирован на 19 февраля, но 11 февраля стало известно, что на грузовом корабле "Прогресс-82" произошла авария в охладительной системе, причина которой до сих пор не установлена. Как уже писал Фокус в "Роскосмосе" заявили, что произошла разгерметизация в системе охлаждения, в результате чего появилась утечка охлаждающей жидкости.

[ + – ] "Роскосмос" планировал отправить на МКС свой космический корабль "Союз МС-23", который должен был служить "спасательной шлюпкой" для троих астронавтов МКС вместо аварийного "Союз МС-22". Но пока этот запуск отложили на неопределенное время из-за произошедшей недавно второй подобной аварии уже на грузовом корабле РФ "Прогресс-82" Фото: NASA

Такая же проблема возникла и с кораблем РФ "Союз МС-22" еще в декабре прошлого года и причиной этому было попадание метеорита, как уже писал Фокус. Кстати недавно появились первые официальные снимки внешнего вида этого корабля, на обшивке которого видны значительные следы ржавчины, как уже писал Фокус.

[ + – ] Такая же проблема возникла и с кораблем РФ "Союз МС-22" еще в декабре прошлого года и причиной этому было попадание метеорита

Что произошло с грузовым кораблем "Прогресс-82" пока не известно и инженеры "Роскосмоса" и NASA пытаются выяснить причину поломки. Поэтому, пока и был отложен запуск нового корабля РФ на МКС до выяснения всех обстоятельств аварии. В NASA не сообщили, когда новый корабль полетит на космическую станцию, но пока что ни жизни астронавтов, ни работе МКС ничего не угрожает и экипаж продолжает свою научную деятельность.

Что касается экипажа аварийного корабля "Союз МС-22", то астронавт NASA Фрэнк Рубио и астронавты РФ Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин прибыли на нем на МКС еще в сентябре прошлого года с шестимесячной миссией. Соответственно вернуться на Землю они должны были в марте этого года. Но сейчас неясно, когда произойдет их возвращение.

[ + – ] Астронавт NASA Фрэнк Рубио (справа) и астронавты РФ Сергей Прокопьев (в центре) и Дмитрий Петелин Фото: NASA

Учитывая то, что на МКС должны постоянно находится космические корабли, которые доставили экипаж, ведь они выполняют еще и роль "спасательной шлюпки" на случай аварии на самой орбитальной станции. Из-за этого "Роскосмос" принял решение заменить небезопасный аварийный корабль другим кораблем, который изначально должен был доставить в марте на МКС замену для вышеупомянутой троицы астронавтов.

[ + – ] Недавно появились первые официальные снимки внешнего вида корабля "Союз МС-22", на обшивке которого видны значительные следы ржавчины Фото: Роскосмос

Обычно экипажи меняются после шестимесячного пребывания на МКС, но учитывая сложившуюся ситуацию следующий экипаж не сможет прилететь на орбиту до сентября этого года. Это значит, что Рубио, Петелин и Прокопьев пробудут на МКС целый год.

Но и это не все проблемы. Учитывая то, что сразу на двух российских кораблях с небольшим промежутком времени возникли одинаковые поломки, и в NASA, и в "Роскосмосе" сейчас озабочены вопросом не связаны ли они между собой одной причиной и могут ли аналогичные проблемы возникнуть у нового корабля РФ. В то же время в NASA заявили, что экипаж МКС готов ждать возвращения домой до сентября, но они будут не против, если это случится раньше.

Сейчас главная задача, которая стоит перед космическими агентствами США и РФ – это как можно быстрее отвить на космическую станцию новый корабль, который будет служить в качестве эвакуационного транспортного средства в случае маловероятной аварии на МКС.