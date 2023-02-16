Из-за аварии на космических кораблях РФ астронавты МКС не могут вернуться на Землю: что известно
Часть экипажа Международной космической станции может на год остаться на орбите.
"Роскосмос" планировал отправить на МКС свой космический корабль "Союз МС-23", который должен был служить "спасательной шлюпкой" для троих астронавтов МКС вместо аварийного "Союз МС-22". Но пока этот запуск отложили на неопределенное время из-за произошедшей недавно второй подобной аварии уже на грузовом корабле РФ "Прогресс-82". Эта задержка может привести к тому, что двое российских астронавтов и один американский останутся на орбите до следующей осени, то есть пробудут в космосе год, пишет The Washington Post.
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В NASA сообщили, что вопрос о том, когда будет отправлен новый космический корабль РФ на МКС для того чтобы вернуть с орбиты американского астронавта и двух представителей РФ, пока что находится на рассмотрении. Запуск корабля "Союз МС-23" был запланирован на 19 февраля, но 11 февраля стало известно, что на грузовом корабле "Прогресс-82" произошла авария в охладительной системе, причина которой до сих пор не установлена. Как уже писал Фокус в "Роскосмосе" заявили, что произошла разгерметизация в системе охлаждения, в результате чего появилась утечка охлаждающей жидкости.
Такая же проблема возникла и с кораблем РФ "Союз МС-22" еще в декабре прошлого года и причиной этому было попадание метеорита, как уже писал Фокус. Кстати недавно появились первые официальные снимки внешнего вида этого корабля, на обшивке которого видны значительные следы ржавчины, как уже писал Фокус.
Что произошло с грузовым кораблем "Прогресс-82" пока не известно и инженеры "Роскосмоса" и NASA пытаются выяснить причину поломки. Поэтому, пока и был отложен запуск нового корабля РФ на МКС до выяснения всех обстоятельств аварии. В NASA не сообщили, когда новый корабль полетит на космическую станцию, но пока что ни жизни астронавтов, ни работе МКС ничего не угрожает и экипаж продолжает свою научную деятельность.
Что касается экипажа аварийного корабля "Союз МС-22", то астронавт NASA Фрэнк Рубио и астронавты РФ Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин прибыли на нем на МКС еще в сентябре прошлого года с шестимесячной миссией. Соответственно вернуться на Землю они должны были в марте этого года. Но сейчас неясно, когда произойдет их возвращение.
Учитывая то, что на МКС должны постоянно находится космические корабли, которые доставили экипаж, ведь они выполняют еще и роль "спасательной шлюпки" на случай аварии на самой орбитальной станции. Из-за этого "Роскосмос" принял решение заменить небезопасный аварийный корабль другим кораблем, который изначально должен был доставить в марте на МКС замену для вышеупомянутой троицы астронавтов.
Обычно экипажи меняются после шестимесячного пребывания на МКС, но учитывая сложившуюся ситуацию следующий экипаж не сможет прилететь на орбиту до сентября этого года. Это значит, что Рубио, Петелин и Прокопьев пробудут на МКС целый год.
Но и это не все проблемы. Учитывая то, что сразу на двух российских кораблях с небольшим промежутком времени возникли одинаковые поломки, и в NASA, и в "Роскосмосе" сейчас озабочены вопросом не связаны ли они между собой одной причиной и могут ли аналогичные проблемы возникнуть у нового корабля РФ. В то же время в NASA заявили, что экипаж МКС готов ждать возвращения домой до сентября, но они будут не против, если это случится раньше.
Сейчас главная задача, которая стоит перед космическими агентствами США и РФ – это как можно быстрее отвить на космическую станцию новый корабль, который будет служить в качестве эвакуационного транспортного средства в случае маловероятной аварии на МКС.