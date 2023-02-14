Дырявый и со следами ржавчины: впервые опубликованы снимки протекающего на МКС "Союза" (фото)

"Роскосмос" с помощью американской аппаратуры на МКС сделал снимки повреждений своего космического корабля, который пристыкован к станции.

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"Роскосмос" впервые опубликовал снимки повреждений своего космического корабля "Союз", который на данный момент пристыкован к МКС. На снимках видна дыра в радиаторе корабля, а также бурые пятна, похожие на ржавчину, пишет Space.com.

Свежие снимки "Союза" российское ведомство опубликовало в соцсетях. В сообщении говорится, что на сделанных фото видны внешние повреждения корабля, которые ответственны за утечку охлаждающей жидкости, произошедшую 14 декабря. Тогда в "Роскосмосе" заявляли, что дыра в корабле образовалась из-за столкновения с метеоритом.

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"Снимок дыры в радиаторе системы терморегуляции корабля, снятое камерой на манипуляторе, которая установлена на американском сегменте МКС", — говорится в подписи к обнародованному фото.

Фото: Роскосмос

Российское агентство все еще ведет расследование причин поломки, поэтому был отложен запуск корабля "Союз МС-23" до марта 2023 года. К этому времени специалисты надеются разобраться с причиной аварии.

Снимки "Союза" были опубликованы спустя несколько дней после того, как очередная утечка охлаждающей жидкости произошла уже на втором корабле РФ. В этот раз проблемы возникли с роботизированной грузовой капсулой "Прогресс-82".

В NASA полагают, что протекающий "Союз МС-22", ранее доставивший на МКС американского астронавта Фрэнка Рубио и россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, не представляет опасности для МКС в целом. Но несмотря на это США все же внесли некоторые коррективы в свои планы.

Американская сторона признала "Союз МС-22" небезопасным для доставки астронавтов обратно на Землю, за исключением чрезвычайной ситуации на борту МКС. Поэтому в случае эвакуации домой на "Союзе МС-22" полетят только россияне, американского астронавта доставит на Землю капсула SpaceX Dragon. В NASA считают рискованным отправлять трех человек внутри "Союза" с недостающим запасом охлаждающей жидкости.

"Роскосмос" изначально планировал, что "Союз МС-23", который должен заменить прохудившийся МС-22, запустят в феврале с космодрома Байконур. Но его запуск отложили до 2023 года, правда, проволочка не слишком повлияет на работу астронавтов, которые должны провести на МКС более длительный период времени.

"План состоит в том, чтобы трое астронавтов вернулись домой с МКС в конце сентября", — заявила руководитель операций МКС из NASA Дина Контелла.

NASA также начали переговоры со SpaceX, чтобы добавить дополнительную защиту к капсулами после того, как появились сообщения об образовавшейся бреши в российском корабле.