Дірявий і зі слідами іржі: вперше опубліковані знімки "Союзу", що протікає на МКС (фото)

"Роскосмос" за допомогою американської апаратури на МКС зробив знімки ушкоджень свого космічного корабля, пристикованого до станції.

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"Роскосмос" уперше опублікував знімки пошкоджень свого космічного корабля "Союз", який наразі пристикований до МКС. На знімках видно дірку в радіаторі корабля, а також бурі плями, схожі на іржу, пише Space.com.

Свіжі знімки "Союзу" російське відомство опублікувало в соцмережах. У повідомленні йдеться, що на зроблених фото видно зовнішні пошкодження корабля, які відповідальні за витік охолоджувальної рідини, що стався 14 грудня. Тоді в "Роскосмосі" заявляли, що дірка в кораблі утворилася через зіткнення з метеоритом.

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"Знімок дірки в радіаторі системи терморегуляції корабля, зняте камерою на маніпуляторі, встановленою на американському сегменті МКС", — ідеться в підписі до оприлюдненого фото.

Фото: Роскосмос

Російська агенція все ще веде розслідування причин поломки, тому було відкладено запуск корабля "Союз МС-23" до березня 2023 року. За цей час фахівці сподіваються розібратися з причиною аварії.

Знімки "Союзу" були опубліковані через кілька днів після того, як черговий витік охолоджувальної рідини стався вже на другому кораблі РФ. На цей раз проблеми виникли з роботизованою вантажною капсулою "Прогрес-82".

У NASA вважають, що "Союз МС-22", який протікає, раніше доставив на МКС американського астронавта Френка Рубіо та росіян Сергія Прокоп'єва й Дмитра Петеліна, не становить небезпеки для МКС у цілому. Але попри це США все ж таки внесли деякі корективи у свої плани.

Американська сторона визнала "Союз МС-22" небезпечним для доставки астронавтів назад на Землю, за винятком надзвичайної ситуації на борту МКС. Тож у разі евакуації додому на "Союзі МС-22" полетять лише росіяни, американського астронавта доставить на Землю капсула SpaceX Dragon. У NASA вважають ризикованим відправляти трьох людей усередині "Союзу" з недостатнім запасом охолоджувальної рідини.

"Роскосмос" спочатку планував, що "Союз МС-23", який повинен замінити дірявий МС-22, запустять у лютому з космодрому "Байконур". Але його запуск відклали до 2023 року, щоправда, тяганина не надто вплине на роботу астронавтів, які мають провести на МКС триваліший період часу.

"План полягає в тому, щоб троє астронавтів повернулися додому з МКС наприкінці вересня", — заявила керівниця операцій МКС із NASA Діна Контелла.

NASA також почали переговори зі SpaceX, щоб додати додатковий захист до капсул після того, як з'явилися повідомлення про проломи в російському кораблі.