Через аварію на космічних кораблях РФ астронавти МКС не можуть повернутися на Землю: що відомо

Частина екіпажу Міжнародної космічної станції може залишитися на рік на орбіті.

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"Роскосмос" планував відправити на МКС свій космічний корабель "Союз МС-23", який мав бути "рятувальною шлюпкою" для трьох астронавтів МКС замість аварійного "Союз МС-22". Але поки що цей запуск відклали на невизначений час через нещодавно другу подібну аварію вже на вантажному кораблі РФ "Прогрес-82". Ця затримка може призвести до того, що двоє російських астронавтів та один американський залишаться на орбіті до наступної осені, тобто пробудуть у космосі рік, пише The Washington Post.

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У NASA повідомили, що питання про те, коли буде відправлено новий космічний корабель РФ на МКС для того, щоб повернути з орбіти американського астронавта та двох представників РФ, поки що перебуває на розгляді. Запуск корабля "Союз МС-23" заплановано на 19 лютого, але 11 лютого стало відомо, що на вантажному кораблі "Прогрес-82" сталася аварія в охолоджувальній системі, причину якої досі не встановлено. Як уже писав Фокус в "Роскосмосі" заявили, що відбулася розгерметизація в системі охолодження, внаслідок чого з'явився витік охолоджувальної рідини.

[ + – ] "Роскосмос" планував відправити на МКС свій космічний корабель "Союз МС-23", який мав бути "рятувальною шлюпкою" для трьох астронавтів МКС замість аварійного "Союз МС-22". Але поки що цей запуск відклали на невизначений час через нещодавно другу подібну аварію вже на вантажному кораблі РФ "Прогрес-82" Фото: NASA

Така ж проблема виникла і з кораблем РФ "Союз МС-22" ще у грудні минулого року і причиною цього було влучення метеорита, як уже писав Фокус. До речі, нещодавно з'явилися перші офіційні знімки зовнішнього вигляду цього корабля, на обшивці якого видно значні сліди іржі, як уже писав Фокус.

[ + – ] Така ж проблема виникла і з кораблем РФ "Союз МС-22" ще у грудні минулого року і причиною цього було влучення метеорита

Що сталося з вантажним кораблем "Прогрес-82", поки що невідомо та інженери "Роскосмосу" і NASA намагаються з'ясувати причину поломки. Тому поки що і було відкладено запуск нового корабля РФ на МКС до з'ясування всіх обставин аварії. У NASA не повідомили, коли новий корабель полетить на космічну станцію, але поки що ні життю астронавтів, ні роботі МКС нічого не загрожує і екіпаж продовжує свою наукову діяльність.

Що стосується екіпажу аварійного корабля "Союз МС-22", то астронавт NASA Френк Рубіо та астронавти РФ Сергій Прокоп'єв та Дмитро Петелін прибули на ньому на МКС ще у вересні минулого року із шестимісячною місією. Відповідно повернутися на Землю вони мали у березні цього року. Але зараз незрозуміло, коли відбудеться їхнє повернення.

[ + – ] Астронавт NASA Френк Рубіо (праворуч) та астронавти РФ Сергій Прокоп'єв (у центрі) та Дмитро Петелін Фото: NASA

Зважаючи на те, що на МКС мають постійно перебувати космічні кораблі, які доставили екіпаж, адже вони виконують ще й роль "рятувальної шлюпки" на випадок аварії на самій орбітальній станції. Через це "Роскосмос" ухвалив рішення замінити небезпечний аварійний корабель іншим кораблем, який спочатку мав доставити у березні на МКС заміну для вищезгаданої трійки астронавтів.

[ + – ] Нещодавно з'явилися перші офіційні знімки зовнішнього вигляду корабля "Союз МС-22", на обшивці якого видно значні сліди іржі. Фото: Роскосмос

Зазвичай екіпажі змінюються після шестимісячного перебування на МКС, але враховуючи ситуацію, що склалася, наступний екіпаж не зможе прилетіти на орбіту до вересня цього року. Це означає, що Рубіо, Петелін та Прокоп'єв пробудуть на МКС цілий рік.

Але це не всі проблеми. Враховуючи те, що відразу на двох російських кораблях з невеликим проміжком часу виникли однакові поломки, і в NASA, і в "Роскосмосі" зараз стурбовані питанням, чи не пов'язані вони між собою однією причиною і чи можуть аналогічні проблеми виникнути у нового корабля РФ. Водночас у NASA заявили, що екіпаж МКС готовий чекати на повернення додому до вересня, але вони будуть не проти, якщо це станеться раніше.

Зараз головне завдання, яке стоїть перед космічними агентствами США та РФ – це якнайшвидше відправити на космічну станцію новий корабель, який слугуватиме як евакуаційний транспортний засіб у разі малоймовірної аварії на МКС.