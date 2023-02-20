Один космічний корабель РФ знищено, а рятувальна місія на підході: яка ситуація на МКС

Вже наприкінці цього тижня на Міжнародну космічну станцію має вирушити безпілотний корабель для повернення астронавтів додому.

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Російський космічний корабель "Союз МС-23" після затримок із запуском таки має вирушити на МКС вже у п'ятницю, 24 лютого. На його борту не буде астронавтів, але він доставить корисні вантажі. Цей корабель служитиме як "рятувальна шлюпка" на випадок аварії на МКС, а з іншого боку саме на ньому три астронавти космічної станції повернуться на Землю, пише ScienceAlert.

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У "Роскосмосі" заявили, що старт космічного корабля "Союз МС-23", який має замінити на орбіті пошкоджений "Союз МС-22", заплановано на кінець цього тижня, а саме на 24 лютого. Новий космічний корабель, який полетить на МКС без екіпажу, але з цінним вантажем, мав вирушити до космосу раніше. Але чергова аварія із російським кораблем затримала цей старт.

"Союз МС-23", згідно з планом, збиралися запустити в космос ще 13 лютого, але 11 лютого, як уже писав Фокус на російському вантажному кораблі "Прогрес МС-21" (в NASA його називають "Прогрес 82") відбулася розгерметизація системи охолодження. Це призвело до витоку охолоджувальної рідини.

[ + – ] "Союз МС-23", згідно з планом, збиралися запустити в космос ще 13 лютого, але 11 лютого на російському вантажному кораблі "Прогрес МС-21" (в NASA його називають "Прогрес 82") відбулася розгерметизація системи охолодження. Це призвело до витоку охолоджувальної рідини Фото: NASA

Найцікавіше, що схожа аварія сталася ще понад два місяці тому на комічному кораблі "Союз МС-22", який доставив на МКС ще у вересні минулого року російських астронавтів Дмитра Петеліна та Сергія Прокоп'єва, а також астронавта NASA Френка Рубіо.

Через аварію, цим астронавтам, які повинні були повернутися на Землю в березні, довелося залишитися на станції на більш тривалий період. Як уже писав Фокус, термін їх перебування в космосі триватиме до вересня цього року. Але для того, щоб вони могли повернутися додому, хоч би у вересні "Роскомос" має відправити на МКС космічний корабель "Союз МС-23".

Чому ці астронавти не зможуть повернутися на Землю одразу? Справа в тому, що на вищевказаному кораблі мав полетіти інший екіпаж, відповідно, для підготовки нового пілотованого польоту знадобиться час і новий космічний корабель.

[ + – ] Схожа аварія сталася ще понад два місяці тому на комічному кораблі "Союз МС-22", який доставив на МКС ще у вересні минулого року російських астронавтів Дмитра Петеліна та Сергія Прокоп'єва, а також астронавта NASA Френка Рубіо

У будь-якому випадку перебування "Союз МС-23" на МКС просто потрібне ще й з іншої причини. У разі аварії на самій орбітальній станції трьом астронавтам необхідна "рятувальна шлюпка", роль якої не може виконувати пошкоджений "Союз МС-22".

Фокус вже писав про те, що нещодавно з'явилися фотографії пошкоджень цього корабля, у який, як показало розслідування, потрапив невеликий метеорит, який і призвів до пошкодження системи охолодження.

Після того, як виникала чергова схожа аварія на вантажному кораблі "Прогрес", інженери NASA і "Роскосмосу" були стурбовані тим, що цей інцидент може виникнути і на новому космічному кораблі, який буде евакуаційним транспортним засобом для трьох астронавтів. Але, згідно з повідомленням "Роскосмосу", корабель "Союз МС-23" не має технічних проблем і готовий до запуску.

Що стосується вантажного корабля "Прогрес", то точна причина його поломки наразі невідома. Але, як уже писав Фокус, 19 лютого він від'єднався від МКС і спустився в атмосферу Землю, а потім його затопили у водах Тихого океану.