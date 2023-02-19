Пошкоджений космічний корабель РФ "Прогрес" затопили у Тихому океані (фото)

Як розповіли в "Роскомосі", у грозового корабля сталася розгерметизація системи терморегулювання, тому його вирішили звести з орбіти.

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Російський вантажний космічний корабель "Прогрес МС-21" був зведений з орбіти після виявлення несправності і затоплений у Тихому океані. Про це в неділю, 19 лютого повідомили у "Роскомосі".

"Сьогодні "Прогрес МС-21" був зведений з орбіти, увійшов в атмосферу і зруйнувався. Незгорілі елементи його конструкції впали в несудохідному районі південної частини Тихого океану", — йдеться в пресрелізі "Роскосмосу".

Повідомляється, що після відстикування "Прогресу" від Міжнародної космічної станції було проведено зйомку його зовнішньої поверхні для з'ясування причини розгерметизації системи терморегулювання, після чого було ухвалено рішення звести його з орбіти.

[ + – ] Прогрес МС-21 на навколоземній орбіті

Вантажний космічний корабель "Прогрес МС-21" запустили з Байконура в жовтні 2022 року. Він доставив на МКС понад 2,5 тонни вантажів і пробув там 3,5 місяців.

Нагадаємо, "Роскосмос" планував відправити на МКС свій космічний корабель "Союз МС-23", який мав слугувати "рятувальною шлюпкою" для трьох астронавтів космічної станції замість аварійного "Союз МС-22". Однак запуск відклали на невизначений час через нещодавню другу таку аварію вже на вантажному кораблі РФ "Прогрес-82".

Раніше, 14 лютого, "Роскосмос" вперше опублікував знімки пошкоджень свого космічного корабля "Союз", який наразі пристикований до МКС. На знімках видно дірку в радіаторі корабля, а також бурі плями, схожі на іржу.