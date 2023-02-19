Поврежденный космический корабль РФ "Прогресс" затопили в Тихом океане (фото)

Как рассказали в "Роскомосе", у грозового корабля произошла разгерметизация системы терморегулирования, поэтому его решили свести с орбиты.

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Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты после обнаружения поломки и затоплен в Тихом океане. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили в "Роскомосе".

"Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в пресс-релизе "Роскосмоса".

Сообщается, что после отстыковки "Прогресса" от Международной космической станции была проведена съемка его внешней поверхности для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования, после чего было принято решение свести его с орбиты.

[ + – ] Прогресс МС-21 на околоземной орбите

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21" запустили с Байконура в октябре 2022 года. Он доставил на МКС более 2,5 тонны грузов и пробыл там 3,5 месяцев.

Напомним, "Роскосмос" планировал отправить на МКС свой космический корабль "Союз МС-23", который должен был служить "спасательной шлюпкой" для троих астронавтов космической станции вместо аварийного "Союз МС-22". Однако запуск отложили на неопределенное время из-за произошедшей недавно второй подобной аварии уже на грузовом корабле РФ "Прогресс-82".

Ранее, 14 февраля, "Роскосмос" впервые опубликовал снимки повреждений своего космического корабля "Союз", который на данный момент пристыкован к МКС. На снимках видна дыра в радиаторе корабля, а также бурые пятна, похожие на ржавчину.