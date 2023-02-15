Южнокорейский космический аппарат запечатлел разные фазы Земли с орбиты Луны (фото)

Также аппарат Danuri смог сфотографировать темные лунные кратеры и другие особенности спутника.

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Первая для Южной Кореи миссия к Луне продолжает демонстрировать свою успешность. За очень недолгое время пребывания в космосе аппарат Danuri успел прислать на Землю уже много потрясающих фотографий не только нашего спутника, но и нашей планеты. Очередные снимки показывают разные фазы Земли, в которых она пребывала, если смотреть на планету с окололунной орбиты, пишет Space.

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Запущенный еще в августе прошлого года в космос аппарат Danuri вышел на окололунную орбиту 27 декабря. Как уже писал Фокус, в начале января этого года он прислал на Землю свои первые изображения лунной поверхности, а также того, как выглядит Земля из космоса.

Согласно заявлению Корейского института аэрокосмических исследований, свою полноценную научную работу Danuri начал только 4 февраля. Хотя еще до этого, как уже писал Фокус, с помощью камеры под названием ShadowCam, созданной учеными из NASA, космический аппарат сделал потрясающие снимки обратной стороны Луны.

Орбитальный аппарат активно продолжает свою научную деятельность и южнокорейские ученые опубликовали новую порцию его изображений, на которых видна как поверхность Луны, так и Земля в разных фазах, видимая с окололунной орбиты. В частности, на новых снимках видны такие объекты на поверхности Луны, как Долина Рейта, Море Дождей и Океан Бурь.

Что касается вышеупомянутой камеры ShadowCam, то она была создана специально для того, чтобы Danuri мог проводить наблюдения за темными лунными кратерами, то есть кратерами, куда не попадает прямой солнечный свет.

Эта камера была создана на основе технологий примененных для создания камер орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter от NASA, который также изучает Луну с орбиты. Но камера ShadowCam в 200 раз более чувствительна, что позволяет ей увидеть очень детально внутреннюю структуру постоянно затененных кратеров на Луне.

[ + – ] Океан Бурь на Луне. Снимок сдела аппаратом Danuri Фото: space.com

Например, одним из таких кратеров является кратер Шеклтон, который находится на обратной стороне Луны. С помощью изображения ниже можно сравнить два снимка дна и стены кратера, которые были сделаны камерой аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (слева) и камерой аппарата Danuri (справа). Сразу можно увидеть, что снимок южнокорейского аппарата имеет разительные отличия благодаря лучшей детализации.

[ + – ] С помощью изображения можно сравнить два снимка дна и стены кратера, которые были сделаны камерой аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (слева) и камерой аппарата Danuri (справа) Фото: space.com

По словам корейских ученых, хотя аппарат приступил к полноценной научной работе, все еще до конца февраля будет продолжаться настройка его главной камеры.

Ученые из NASA считают, что изображения Danuri, сделанные в таком высоком разрешении, помогут получить больше информации о том, как эволюционировала Луна, о воде, которая хранится в виде льда в затененных кратерах, и даже могут помочь определить будущие места для посадки астронавтов в рамках миссии Artemis.

Фокус уже писал о том, что телескоп на Земле сделал самый детальный снимок Луны. Прототип нового прибора на радиотелескопе Грин-Бэнк смог показать в невероятных деталях один из известных кратеров.