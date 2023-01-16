Здесь не светит Солнце. Новый космический аппарат показал, как выглядит обратная сторона Луны (фото)

Южнокорейский орбитальный аппарат смог сделать снимки региона на Луне, куда никогда не попадает солнечный свет.

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Еще в декабре прошлого года на орбиту вокруг Луны вышел первый в истории космический аппарат из Южной Кореи под названием Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) или Danuri. Он предназначен для создания подробных карт лунной поверхности, а также для других научных исследований спутника Земли. С помощью одной из своих камер космический аппарат смог сделать невероятно детальные снимки обратной стороны Луны, где находится кратер Шеклтон, пишет Futurism.

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Космический аппарат Danuri с помощью камеры ShadowCam сделал потрясающее изображение стены и дна кратера Шеклтона, куда никогда не подает солнечный свет.

[ + – ] Космический аппарат Danuri с помощью камеры ShadowCam сделал потрясающее изображение стены и дна кратера Шеклтона, куда никогда не подает солнечный свет Фото: Futurism

Этот ударный кратер находится в районе южного полюса Луны. По словам Марка Робинсона из Университета штата Аризона, США, поскольку ось Луны наклонена всего на 1,5 градуса, здесь почти нет времен года. Полюса находятся в постоянном состоянии от рассвета до заката, а Солнце всегда находится на горизонте. В результате этого кратеры в районе полюсов никогда не получают прямого солнечного света и данные регионы называются постоянно затененными областями Луны.

До сих пор, даже очень чувствительная камера аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter не могла сделать настолько подробные снимки этих темных регионов. Но среди шести научных приборов южнокорейского аппарата Danuri есть камера ShadowCam, которую создали в NASA. Именно с ее помощью аппарат смог заглянуть внутрь кратера Шеклтон и показать с беспрецедентной детализацией стены и дно кратера, которые до этого могли увидеть ученые.

"Теперь мы знаем, как выглядит место, где никогда не светит Солнце. На новом снимке можно увидеть очень много деталей, в том числе след, который оставил 5-метровый камень, который скатился со стены кратера", — говорит Робинсон.

[ + – ] Теперь мы знаем, как выглядит место, где никогда не светит Солнце. На новом снимке можно увидеть очень много деталей, в том числе след (показан стрелкой), который оставил 5-метровый камень, который скатился со стены кратера, — говорит Робинсон Фото: Futurism

По словам ученых, новые изображения кратера Шеклтон являются тестовыми для проверки работоспособности приборов Danuri. Полноценную научную работу аппарат начнет уже через пару недель и будет изучать подобные постоянно затененные регионы Луны.

Фокус уже писал о других изображениях поверхности Луны, которые уже прислал космический аппарат KPLO, а также о планах Южной Кореи по освоению Луны.

Как уже писал Фокус, ученые объяснили почему самый часто повторяемый "факт", касающийся Луны и земных океанов, является ложным.

Также Фокус писал о перспективных технологических проектах, в том числе и на Луне, которые возможно реализует в будущем NASA.