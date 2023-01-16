Тут не світить Сонце. Новий космічний апарат показав, як виглядає зворотний бік Місяця (фото)

Південнокорейський орбітальний апарат зміг зробити знімки регіону на Місяці, куди ніколи не потрапляє сонячне світло.

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Ще у грудні минулого року на орбіту навколо Місяця вийшов перший в історії космічний апарат із Південної Кореї під назвою Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) або Danuri. Він призначений для створення докладних карт місячної поверхні, а також для інших наукових досліджень супутника Землі. За допомогою однієї зі своїх камер космічний апарат зміг зробити неймовірно детальні знімки зворотного боку Місяця, де знаходиться кратер Шеклтон, пише Futurism.

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Космічний апарат Danuri за допомогою камери ShadowCam зробив приголомшливе зображення стіни та дна кратера Шеклтона, куди ніколи не подає сонячне світло.

[ + – ] Космічний апарат Danuri за допомогою камери ShadowCam зробив приголомшливе зображення стіни та дна кратера Шеклтона, куди ніколи не подає сонячне світло. Фото: Futurism

Цей ударний кратер знаходиться у районі південного полюса Місяця. За словами Марка Робінсона з Університету штату Арізона, США, оскільки вісь Місяця нахилена лише на 1,5 градуса, тут майже немає пір року. Полюси знаходяться в постійному стані від світанку до заходу сонця, а Сонце завжди знаходиться на горизонті. Внаслідок цього кратери в районі полюсів ніколи не отримують прямого сонячного світла і ці регіони називаються постійно затіненими областями Місяця.

Досі навіть дуже чутлива камера апарату Lunar Reconnaissance Orbiter не могла зробити настільки докладні знімки цих темних регіонів. Але серед шести наукових приладів південнокорейського апарату Danuri є камера ShadowCam, створена NASA. Саме з її допомогою апарат зміг зазирнути всередину кратера Шеклтон і показати з безпрецедентною деталізацією стіни та дно кратера, які раніше могли побачити вчені.

"Тепер ми знаємо, як виглядає місце, де ніколи не світить Сонце. На новому знімку можна побачити дуже багато деталей, зокрема слід, який залишив 5-метровий камінь, що скотився зі стін кратера", — говорить Робінсон.

[ + – ] Тепер ми знаємо, як виглядає місце, де ніколи не світить Сонце. На новому знімку можна побачити дуже багато деталей, зокрема слід (показаний стрілкою), що залишив 5-метровий камінь, що скотився зі стіни кратера, — каже Робінсон. Фото: Futurism

За словами вчених, нові зображення кратера Шеклтон є тестовими для перевірки працездатності приладів Danuri. Повноцінну наукову роботу апарат розпочне вже за кілька тижнів і вивчатиме подібні постійно затінені регіони Місяця.

Фокус вже писав про інші зображення поверхні Місяця, які вже надіслав космічний апарат KPLO, а також плани Південної Кореї з освоєння Місяця.

Як вже писав Фокус, вчені пояснили чому найчастіше повторюваний "факт", що стосується Місяця і земних океанів, є хибним.

Також Фокус писав про перспективні технологічні проєкти, зокрема і на Місяці, які можливо реалізує в майбутньому NASA.