Найчастіше повторюваний "факт", що стосується Місяця і земних океанів — помилковий: у чому суть

Цю ідею багато десятиліть просували деякі вчені, але інші дослідники вважають це абсолютною брехнею.

Related video

Одна з популярних наукових ідей, яку десятиліттями просували в маси деякі вчені, полягає в тому, що нібито нам відомо більше про Місяць, ніж про океани на Землі. Тобто морські глибини все ще залишаються справжньою загадкою, тоді як про супутник Землі відомо майже все. А в останні роки подібна ідея стала асоціюватись із Марсом. Тобто Червона планета для науки відкрила багато таємниць, а земні океани продовжують їх зберігати. Вчені з Великобританії та Австралії, які займаються дослідженнями морських глибин, вивчили цю ідею і з'ясували, що вона не має жодної наукової основи. Тобто вона є хибною в усіх сенсах, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За словами Према Арасу з Університету Західної Австралії, ідея про те, що про Місяць люди знають набагато більше, ніж про земні океани, вперше з'явилася ще в середині 50-х років минулого століття. Наприклад, в одній із наукових статей вчених із Великобританії говорилося, що незважаючи на те, що океани покривають 2/3 поверхні Землі, про поверхню Місяця відомо набагато більше, ніж про дно океанів.

[ + – ] За словами Према Арасу з Університету Західної Австралії, ідея про те, що про Місяць люди знають набагато більше, ніж про земні океани, вперше з'явилася ще в середині 50-х років минулого століття. Наприклад, в одній із наукових статей вчених із Великобританії говорилося, що незважаючи на те, що океани покривають 2/3 поверхні Землі, про поверхню Місяця відомо набагато більше, ніж про дно океанів Фото: ScienceAlert

За словами Алана Джеймісона з Ньюкаслського університету, Великобританія, все ж таки відтоді вчені за допомогою встановлених на кораблях приладів для картування морського дна, змогли вивчити величезну площу поверхні дна океанів. Також було запущено багато підводних апаратів, які проникли у найглибші ділянки морського дна і це також дозволило отримати більше інформації.

За словами вчених, станом на сьогодні вже нанесено на карту з високою роздільною здатністю майже 25% поверхні дна океанів. Це приблизно 120 млн. кв. км, що у 3 рази більше площі поверхні Місяця. Тобто в цьому напрямку ідея про те, що про супутника Землі відомо більше, точно не працює. Можливо, тому прихильники цієї ідеї перемістили своє порівняння на Марс, площа поверхні якого становить 145 млн кв. км.

[ + – ] За словами вчених, станом на сьогодні вже нанесено на карту з високою роздільною здатністю майже 25% поверхні дня океанів. Це приблизно 120 млн. кв. км, що у 3 рази більше площі поверхні Місяця. Тобто в цьому напрямку ідея про те, що про супутника Землі відомо більше, точно не працює Фото: луна

За словами Томаса Лінлі з Ньюкаслського університету, якщо порівнювати кількість людей, які побували на Місяці і в найглибших місцях земних океанів, то тут також рахунок буде не на користь нашого супутника. Відомо, що найглибшим місцем Землі є Маріанська западина, що у Тихому океані. Але справді найглибшою точкою планети є Безодня Челленджера, яка знаходиться в Маріанській западині.

Станом на початок 2023 року в Маріанській западині та у Безодні Челленджера побувало понад 40 осіб. А на Місяці побувало 24 людини, причому лише 12 з них здійснили висадку на її поверхню, а решта спостерігала за супутниками з орбіти, кажуть вчені.

"Чому деякі люди продовжують говорити про те, що ми все ж таки маємо більше інформації про Місяць або Марс, ніж про морські глибини? Звичайно, можна порівнювати космос з глибинами океанів, адже вони далекі і темні. Швидше за все це пов'язано з тим, що Місяць ми бачимо щодня, а дно океану – ні”, – каже Арасу.

[ + – ] Чому деякі люди продовжують говорити про те, що ми все ж таки маємо більше інформації про Місяць чи Марс, ніж про морські глибини? Звичайно, можна порівнювати космос із глибинами океанів, адже вони далекі та темні. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що Місяць ми бачимо щодня, а дно океану – ні, — каже Арасу. Фото: ScienceAlert

За словами вчених, багато людей вважають Місяць більш знайомим і зрозумілим, адже наш супутник видно постійно і про нього постійно говорять вчені. Водночас дно океану – це щось загадкове, адже воно приховано від очей.

"Місяць постійно присутній у нашому житті, чого не скажеш про морські глибини. Ми мало думаємо про них, якщо тільки не дивимося художні чи наукові фільми", — каже Джеймісон.

Вчені наполягають на тому, що досліджень про океани Землі на сьогодні так багато, особливо їх кількість зросла за останні 20 років, що твердження про те, що Місяць нам більше знайомий є докорінно неправильним. Про морські глибини вченим відомо набагато більше, ніж про супутник Землі або Марс, але доведеться ще багато дізнатися, резюмують дослідники.

Фокус вже писав про те, що Китай та Росія разом побудують свою базу на Місяці. Будівництво має завершитися вже на початку наступного десятиліття, а база буде приблизно там же, де планує побудувати базу NASA.