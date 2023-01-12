Китай і Росія разом летять на Місяць: стало відомо, коли і де буде їхня спільна база

Вчені визначили два місця для розміщення Міжнародної наукової місячної станції – спільного проєкту КНР та РФ на Місяці.

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У своєму новому дослідженні Тен Ху з Китайського університету наук про Землю, Пекін, та його колеги оцінили перспективні місця для розміщення на Місяці спільної китайсько-російської наукової станції на основі різних критеріїв, пише Express.

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Китайські вчені вважають, що перспективними місцями для розміщення Міжнародної наукової місячної станції, спільного проєкту КНР та РФ на Місяці, є два кратери біля південного полюса супутника Землі — Амундсен і Малаперт. Обидва кратери потенційно можуть містити водяний лід і дозволяють виконувати ключові наукові дослідження, а також цей лід можна використовувати як цінний ресурс.

Місячна база, яку збираються побудувати до 2035 року, використовуватиметься для проведення наукових досліджень та вивчення місячної поверхні. Принаймні так кажуть представники китайського та російського космічних агентств.

[ + – ] Кратер Малаперт. Що стосується кратера Малаперт, то тут виявлено водяну кригу на поверхні і її можна легше дослідити, вважають вчені. Фото: NASA

За словами Тен Ху з Китайського університету наук про Землю в Пекіні, на південному полюсі Місяця знаходяться кратери, в яких існують затінені області, тобто температура тут низька, а отже, тут може бути вода у вигляді водяного льоду. Водяний лід можна розділити на кисень і водень — таким чином отримати повітря і ракетне паливо, також у цих затінених областях можна проводити важливі наукові дослідження.

У дослідженні китайських вчених сказано, що на південному полюсі Місяця більше постійно затінених областей, ніж на північному полюсі. І в той же час тут більше ділянок із постійним сильним освітленням променями Сонця, а це означає, що тут можна розмістити сонячні панелі, які дадуть енергію науковій станції.

Враховуючи різні фактори, китайські вчені дійшли висновку, що найкращими місцями для будівництва Міжнародної наукової місячної станції є місячні кратери Амундсен та Малаперт. За словами вчених, у районі кратера Амундсен можливо і немає великої кількості водяного льоду на поверхні, але тут помічено велику кількість водню. Проте водяний лід може ховатися під землею, враховуючи температуру на дні кратера -160 градусів Цельсія, і його можна дістати методом буріння. Що стосується кратера Малаперт, то тут виявлено водяну кригу на поверхні і її можна легше дослідити, вважають вчені.

[ + – ] Кратер Амундсен. За словами вчених, у районі кратера Амундсен можливо і немає великої кількості водяного льоду на поверхні, але тут помічено велику кількість водню. Проте водяний лід може ховатися під землею, враховуючи температуру на дні кратера -160 градусів Цельсія, і його можна дістати методом буріння Фото: NASA

Сам проєкт Міжнародна наукова місячна станція "Роскосмос" та Китайське національне космічне управління представили ще 2021 року. До того, як буде збудовано спільну місячну базу, обидві країни планують відправити на наш супутник дві місії в період з 2026 по 2030 роки для того, щоб перевірити технології посадки на Місяць і доставки вантажів на його поверхню. Також у рамках цих місій буде проведено збирання зразків місячних гірських порід та їх доставка на Землю.

У період з 2031 по 2035 Китай і Росія планують створити велику інфраструктуру як на поверхні Місяця, так і на його орбіті. Вона включає системи зв'язку, енергетичні об'єкти, дослідне обладнання та багато іншого.

[ + – ] У період з 2031 по 2035 Китай і Росія планують створити велику інфраструктуру як на поверхні Місяця, так і на його орбіті. Вона включає системи зв'язку, енергетичні об'єкти, дослідне обладнання та багато іншого Фото: луна

Ще минулого року керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що реалізувати такий проєкт на Місяці Росії поодинці буде складно з фінансової точки зору. Також у російському космічному агентстві заявили про те, що саме рівноправність двох партнерів є основою для спільного місячного проєкту РФ та КНР. Через те, що такої рівноправності не було в проєкті створення місячної орбітальної станції Gateway, Росії довелося відмовитися від співпраці з NASA, заявили в "Роскосмосі".

Фокус вже писав про особливості майбутньої космічної станції Gateway та про те, чому вона може викликати клаустрофобію у астронавтів.

Співпраця Росії з іншими країнами у космічній сфері була перервана через вторгнення РФ до України. Наприклад, Європейське космічне агентство відмовилося від участі Росії у проєкті "ЕкзоМарс". Фокус вже докладно писав про те, що ще влітку минулого року Європа остаточно відмовилася шукати життя на Марсі разом із Росією.

З іншого боку, співпраця РФ і США на МКС продовжується і в космос продовжують літати спільні екіпажі як на російських космічних кораблях, так і американських. Щодо МКС, то Фокус вже писав про те, що стало відомо, як повернуться астронавти з МКС після аварії російського космічного корабля "Союз".