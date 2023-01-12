Китай и Россия вместе летят на Луну: стало известно, когда и где будет их совместная база

Ученые определили два места для размещения Международной научной лунной станции – совместного проекта КНР и РФ на Луне.

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В своем новом исследовании Тэн Ху из Китайского университета наук о Земле, Пекин, и его коллеги оценили перспективные места для размещения на Луне совместной китайско-российской научной станции на основе различных критериев, пишет Express.

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Китайские ученые считают, что перспективными местами для размещения Международной научной лунной станции, совместного проекта КНР и РФ на Луне, являются два кратера возле южного полюса спутника Земли — Амундсен и Малаперт. Оба кратера потенциально могут содержать водяной лед и позволяют выполнять ключевые научные исследования, а также этот лед можно использовать в качестве ценного ресурса.

Лунная база, которую собираются построить к 2035 году, будет использоваться для проведения научных исследований и изучения лунной поверхности. По крайней мере так говорят представители китайского и российского космических агентств.

[ + – ] Кратер Малаперт. Что касается кратера Малаперт, то здесь обнаружен водяной лед на поверхности и его можно легче исследовать, считают ученые Фото: NASA

По словам Тэн Ху из Китайского университета наук о Земле в Пекине, на южном полюсе Луны находятся кратеры, в которых существует затененные области, то есть температура здесь низкая, а значит здесь может быть вода в виде водяного льда. Водяной лед можно разделить на кислород и водород и таким образом получить и воздух, и ракетное топливо, также в этих затененных областях можно проводить важные научные исследования.

В исследовании китайских ученых сказано, что на южном полюсе Луны больше постоянно затененных областей, чем на северном полюсе. И в то же время здесь больше участков с постоянным сильным освещением лучами Солнца, а это значит, что здесь можно разместить солнечные панели, которые дадут энергию научной станции.

Учитывая разные факторы, китайские ученые пришли к выводу, что лучшими местами для строительства Международной научной лунной станции являются лунные кратеры Амундсен и Малаперт. По словам ученых, в районе кратера Амундсен возможно и нет большого количества водяного льда на поверхности, но здесь замечено большое количество водорода. Тем не менее водяной лед может скрываться под землей, учитывая температуру на дне кратера в -160 градусов Цельсия, и его можно достать методом бурения. Что касается кратера Малаперт, то здесь обнаружен водяной лед на поверхности и его можно легче исследовать, считают ученые.

[ + – ] Кратер Амундсен. По словам ученых, в районе кратера Амундсен возможно и нет большого количества водяного льда на поверхности, но здесь замечено большое количество водорода. Тем не менее водяной лед может скрываться под землей, учитывая температуру на дне кратера в -160 градусов Цельсия, и его можно достать методом бурения Фото: NASA

Сам проект Международной научной лунной станции "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление представили еще в 2021 году. До того, как будет построена совместная лунная база, обе страны планируют отправить на наш спутник две миссии в период с 2026 по 2030 год для того, чтобы проверить технологии как посадки на Луну, так и доставки грузов на ее поверхность. Также в рамках этих миссий будет проведен сбор образцов лунных горных пород и их доставка на Землю.

В период с 2031 по 2035 году Китай и Россия планируют создать обширную инфраструктуру как на поверхности Луны, так и на ее орбите. Она включает в себя системы связи, энергетические объекты, исследовательское оборудование и многое другое.

[ + – ] В период с 2031 по 2035 году Китай и Россия планируют создать обширную инфраструктуру как на поверхности Луны, так и на ее орбите. Она включает в себя системы связи, энергетические объекты, исследовательское оборудование и многое другое Фото: NASA/JPL/USGS

Еще в прошлом году руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что реализовать такой проект на Луне России в одиночку будет сложно с финансовой точки зрения. Также в российском космическом агентстве заявили о том, что именно равноправие двух партнеров является основой для совместного лунного проекта РФ и КНР. Из-за того, что такого равноправия не было в проекте по созданию лунной орбитальной станции Gateway, России пришлось отказаться от сотрудничества с NASA, заявили в "Роскосмосе".

Фокус уже писал об особенностях будущей космической станции Gateway и о том, почему она может вызвать клаустрофобию у астронавтов.

Сотрудничество России с другими странами в космической сфере было прервано из-за вторжения РФ в Украину. Например, Европейское космическое агентство отказалось от участия России в проекте "ЭкзоМарс". Фокус уже подробно писал о том, что еще летом прошлого года Европа окончательно отказалась искать жизнь на Марсе вместе с Россией.

С другой стороны, сотрудничество РФ и США на МКС продолжается и в космос продолжают летать совместные экипажи, как на российских космических кораблях, так и американских. Что касается МКС, то Фокус уже писал о том, что стало известно, как вернутся астронавты с МКС после аварии российского космического корабля "Союз".